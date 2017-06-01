Vali Koçak: İngiliz vatandaşların güvencesi biziz

İNGİLTERE Büyükelçisi Richard Moore Başkanlığındaki heyet, Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak‘ı makamında ziyaret etti. Koçak, Moore’ye “İngiliz vatandaşların güvencesi biziz” derken, Manchester‘deki terör olayı ile ilgili başsağlığı dildi. Büyükelçi Moore ise, Şırnak‘ta 13 askerin şehit olmasıyla ilgili başsağlığı diledi ve “İngiltere ile Türkiye aynı acıları yaşıyor” dedi.

İngiltere Büyükelçisi Richard Moore ve eşi Timothy Fisher-Konsolos Gilli Karataş-Vis Konsolos ve Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Aslı Tekinay Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak‘ı makamında ziyarette bulundu. Sıcak bir ortamda geçen karşılama sonrasında ilk konuşmayı yapan Vali Koçak, şöyle konuştu:

“Aydın’da İngiliz vatandaşlarının sayısının çokluğu ve İngiltere ile olan ilişkilerimizde üst düzey seviyededir. Geçen yıldan beri gelen turist sayısında her ne kadar belirli bir azalma olsa da en son rakamlara göre 1394’ü Didim‘de olmak üzere toplamda 1660 İngiliz vatandaşı Aydın‘da ikamet etmektedir. Didim ve Kuşadası‘nı ziyaret ettiğimde bunların birçok alanda etkilerini görüyorum. Aydın ve Güney Ege‘nin güvenlik açısından, İzmir Valisi ile de görüşüldüğünde de herhangi bir problem yaşanmadı. Turist sayısında bu yıldan başlayarak normal seviyeye geleceğini bekliyoruz.”

İKİ ÜLKENİN İŞBİRLİĞİNE VURGU

İngiltere ile Türkiye arasındaki ilişkinin 18’inci yüzyıla dayandığını söyleyen Vali Koçak, iki ülkenin terörle mücadeledeki çalışmalarına değinerek, şöyle konuştu:

“İngiltere ile Türkiye arasındaki işbirliği ve ticari işbirliği birçok Avrupa ülkesinden daha da ileri seviyededir. Sizin son ziyaretinizden sonra da Türkiye‘de bir darbe girişimi oldu. Darbe girişimi İngiltere‘nin diğer Avrupaülkelerine göre daha hızlı reaksiyon gösterdi. Tavırlarının net bir ortaya koyması bizim açımızdan çok önemliydi. Demokrasi ile ilgili istikrarlı duruşunu 15 Temmuz sonrasında da gösterdi. FETÖ terör örgütü ile mücadelemizi daha ileri noktalara getirdi. Bu konuda burada yaşayan İngiliz vatandaşların güvenliği bizim güvencemiz altındadır. Tüm misafirlerin güvenliğini sağlamak açısından en yüksek tedbirleri aldık.”

Helikopter şehitlerini hatırlatan Vali Koçak, “Terörde çok önemli roller üslenmiş, Aydoğan paşa ve diğer subaylarımızın şahadeti çok acı. Aydoğan paşa ile Nusaybin‘de operasyonlarda birlikte çalışmıştık. Çok iyi bir komutandı. Teröre karşı her alanda son derece insan sevgisiyle dolu bir askerdi. Onlara Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu arada Menchester saldırısıyla ilgilide başsağlığı dileriz” dedi.

“TERÖR ACISINI BİRLİKTE YAŞIYORUZ”

İngiltere Büyükelçisi Richard Moore ise burada olmaktan duyduğu onuru ifade ederek, “Aydın’da olmaktan çok mutluyum. Her konuda çok nazik sözler sarfettiniz. O korkunç gece çok erken ve tereddütsüz bir şekilde Türk hükümetine destek verdik. Çünkü Türk hükümeti haklıydı. Olaydan 4 gün sonrada yetkililerimiz Ankara‘ya geldi. Şu anda bizim genel seçim propagandamızda bizim çok sert kurallarımız var. O konuda fazla bir şey söylemeyelim. Ben de Şırnak olayı için çok üzgünüm. Bu konuda haklısınız. Bu alanda Türkiye ile İngiltere aynı acıları yaşamaktadır. Terörü maalesef hep birlikte yaşıyoruz. Türkiye‘nin başı sağolsun” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Koçak, Büyükelçi Moore’ye yöresel ürünler olan incir ve zeytinyağı hediye etti.