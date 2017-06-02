Adriana Lima ve Bella Hadid Monaco’da

Adriana Lima ve Bella Hadid Monaco Grand Prix’i yerinde takip etti ve dikkatleri çektiler.

Dünyanın en fazla izlenilen organizasyonlarından olan Formula 1’in Monaco ayağı yapıldı. Pistinin normal yollardan oluşması ve yarışın deniz kenarındaki yatlardan izlenilmesi sebebiyle her zaman ilgi çeken Monaco Grand Prix’i bu yıl da ünlü isimlerin akınına uğradı.

Ünlü Brezilyalı manken Adriana Lima ve Bella Hadid de yarışı özel tekneden takip etti.