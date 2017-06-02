Adriana Lima ve Bella Hadid Monaco’da

Abedi saldırıyı tek başına düzenledi— 2 Haziran 2017
Salman Abedi’nin kuzenleri, Abedi’nin büyük bir şebekenin parçası olmadığına ve saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğine inandıklarını söyledi.
Adriana Lima ve Bella Hadid Monaco Grand Prix’i yerinde takip etti ve dikkatleri çektiler.
Dünyanın en fazla izlenilen organizasyonlarından olan Formula 1’in Monaco ayağı yapıldı. Pistinin normal yollardan oluşması ve yarışın deniz kenarındaki yatlardan izlenilmesi sebebiyle her zaman ilgi çeken Monaco Grand Prix’i bu yıl da ünlü isimlerin akınına uğradı.
Ünlü Brezilyalı manken Adriana Lima ve Bella Hadid de yarışı özel tekneden takip etti.
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