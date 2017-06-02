Bejan Matur ile Londra’da şiir gecesi - Londra Gazete

Türkiye’nin tanınmış şairleri Bejan Matur ve Karin Karakaşlı, İngiltere’de düzenlenecek şiir turnesi kapsamında Londra’ya geliyor.

Turda 21 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında Londra’da ve Britanya’nın çeşitli bölgelerinde pek çok program düzenlenecek. Tura katılan Bejan Matur ve Karin Karakaşlı şiirlerini ve çevirmenleri İngilizce çevirilerini sunacaklar. Kürt şair Bejan Matur ve Ermeni-Türk şair Karin Karakaşlı ile şiirlerinin çevirmenlerinin de katılacağı özel programda Türkçe şiirlerini ve İngilizce çevirilerini Britanyalı ödüllü şairler Jen Hadfield ve Sarah Howe ile sunacaklar. Çeviri sürecine de değinilecek bu programda yardımcı çevirmen Canan Maraşlıgil de bulunacak.

Poetry Translation Centre tarafından Türkiyeli şairlerin şiirlerinin çevirilerinin bulunduğu iki yeni kitapçığın yayınlaması üzerine yapılacak turun bu özel programında Karin Karakaşlı ‘Tarih-Coğrafya’ ve Bejan Matur’un ‘Bu bir ağıtsa’ kitapçıklarından şiirlerini paylaşacaklar.

Bu program İngilizce olup, şiirler Türkçe, Kürtçe ve İngilizce sunulacak. Poetry Translation Centre (PTC) ve Centre for Turkey Studies (CEFTUS)’un organize ettiği turne Arts Council England ve Prince Claus Foundation kurumları desteği ile gerçekleşecek.

25 Haziran 19:00-20:30 saatleri arasında Arcola Tiyatrosu’nda yapılacak program için www.arcolatheatre.com/event/bejan-matur-karin-karakasli-turkish-poetry-translation adresinden bilet satın alabilirsiniz.

Turun diğer programları ise şöyle:

21 Haziran Stratford-upon-Avon Şiir Festivali

23 Haziran The British Centre for Literary Translation, University of East Anglia

26 Haziran Free Word Centre (English Pen ile ortaklaşa)

27 Haziran Studio 3 Arts Barking (Spoken, Not Stirred ile ortaklaşa)

30 Haziran Asia House London

1 Temmuz Ledbury Şiir Festivali