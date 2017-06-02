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Dünya bu çocukları konuşuyor!

— 2 Haziran 2017

 

Carl Dillon isimli bir girişimcinin babasının vasiyeti üzerine kurduğu bu takım durumu olmayan fakir çocuklardan oluşuyordu. Amaçları ise çocukların futbol oynayabilmesi ve bu keyfi yaşayabilmesiydi.

Ancak onlar öyle bir noktaya geldi ki hepsi kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya başladı. Özellikle 8 yaş altındaki çocuklar performanslarıyla büyük kulüplerin altyapısına girmeyi başararak Ada’da büyük yankı uyandırdılar.

Takımın 10 üyesinden 9’u Manchester City, Manchester United, Everton, Stoke ve Oldham gibi kulüplere imza attı. Amari Moses ve Mekhi McLeod ikilisi Everton formasıyla Marsilya Turnuvası’nda boy gösterdi. Bu büyük başarı Moston Tigers’ın ülkedeki popülaritesini de kısa sürede artırdı. Daha şimdiden bu ilginç kulübün önemli bir altyapı takımına dönüşeceği de en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.

O çocuklar şimdi nerede oynuyor

Alfie Healy (Everton), James Hughes (Oldham), Mekhi McLeod (Everton), Saul Griffiths (Accrington Stanley), Dante Headley (M.City), Logan Jackman (M.United), Amari Moses (Everton)

(HÜRRİYET)

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