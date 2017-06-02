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Kadın patron, çalışanına cinsel ilişki teklif etti

— 2 Haziran 2017

 

Sarah Thompson.

İngiltere’de Sarah Thompson isimli şirket sahibi kadın, çalışanına prim olarak cinsel ilişki teklif etti. Cinsel ilişki teklif edilen Paul Elworthy isimli kişi ise soluğu mahkemede aldı.

İlginç olay İngiltere‘nin başkenti Londra‘da yaşandı. 45 yaşındaki finansal danışman Paul Elworthy, patronu Sarah Thompson ve iş arkadaşlarıyla birlikte Noel yemeği yediği sırada patronunun cinsel tacizine uğradığını iddia etti. Elworthy, 180 bin sterlin (817 bin 200 TL) değerindeki satış hedeflerine ulaşıldığı takdirde kendisini cinsel ilişki ile ödüllendirmeyi teklif eden patronu Thompson’a dava açtı.

Paul Elworthy.

“CİNSEL İLİŞKİ FIRSATI SUNACAĞINI SÖYLEDİ”

Londra‘da görülen duruşma sırasında Elworthy, “Uzman danışmanların katıldığı ödüllü öğle yemeğine ben de gittim. Yemek sırasında Sarah Thompson bana 180 bin sterlinlik gelir elde edersem cinsel ilişki fırsatı sunacağını söyledi. Birçok kişinin huzurunda bu tarz bir cümle kurması beni çok rahatsız etti” dedi. Sarah Thompson hakkındaki suçlamaları reddederken, görgü tanıklarının dinlenmesinin ardından mahkeme Sarah Thompson’ı suçlu buldu.

MAHKEME: ZARAR TANZİM EDİLSİN

Elworthy’nin cinsiyete dayalı ayrımcılığa uğradığına kanaat getiren mahkeme, cinsel tacizin gerçekleştiğine yönelik bulguya rastlamadı. Mahkeme zararın tanzim edilmesine yönelik karar verdi. Tanzim bedelinin bir sonraki duruşmada açıklanacağı belirtildi. (POSTA)

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