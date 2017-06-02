Kahve kanser riskini azaltıyor

İngiltere‘de bulunan Southampton ve Edinburgh üniversitelerinde görevli bilim insanları, kahve tüketimi ile kanser arasında ilginç bir bağlantı keşfetti.

İngiliz bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre, tüketilen kahve miktarı arttıkça hepatosellüler karsinom (en sık rastlanan karaciğer kanseri) riski azalıyor.

Toplamda 2.25 milyondan fazla kişinin katıldığı 26 araştırmadan toplanan verileri inceleyen araştırmacılara göre hepatosellüler karsinom riski; günde bir fincan kahve içen insanlarda yüzde 20, günde iki fincan kahve içenlerde yüzde 35, günde 3 fincan kahve içenlerde ise yüzde 50 azalıyor. Bu araştırmaya göre kafeinsiz kahve içmek de kanser riskini azaltıyor ancak kafeinsiz kahvenin hangi oranlarda etkili olduğu henüz belirlenmiş değil.

Southampton Üniversitesi’nden Dr. Oliver Kennedy, The Guardian‘a verdiği röportajda kahvenin sağlık için oldukça faydalı olduğuna dikkat çekti. Kahve birçok konuda sağlığa faydalı olduğunu söyleyen Dr. Kennedy, araştırmaları ile birlikte kahvenin karaciğer kanseri riskini azalttığının da anlaşıldığını ifade etti.

Araştırmacılara göre kronik karaciğer hastalarının düzenli kahve tüketimini alışkanlık haline getirmesi son derece faydalı olabilir. Ayrıca diğer insanlar da düzenli olarak kahve içerek karaciğer kanseri riskini önemli ölçüde azaltabilirler. Üstelik kafeinsiz kahvenin de benzer bir etki yaratması, sağlık sorunları nedeniyle kafeinden uzak duran insanların da bu alışkanlığı kazanmasını mümkün hale getiriyor. (ONTRAVA.COM)