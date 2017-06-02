KKTC pasaportu daha çok ülkede geçerli olacak

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC’de temaslar yapan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı’nda yer alan görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da hazır bulundu.

ERTUĞRULOĞLU: “GÜNDEMLERİMİZDE BULUNAN KONULARI ELE ALACAĞIZ”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu ve beraberindeki heyeti, “Türk vatanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu” ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan görüşmede, Cumhurbaşkanı Akıncı, müzakere heyeti, hükümet ve muhalefetin görüşlerini belirttiğini söyleyen Ertuğruloğlu, ardından düzenlenen basın toplantısında ise söylenmesi ve verilmesi gereken mesajların verildiğini kaydetti.

Ertuğruloğlu, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yapacakları görüşmede gündemlerinde bulunan konuları ele alacaklarını söyledi.

ÇAVUŞOĞLU: “YOL HARİTASI SON DERECE OBJEKTİF, SAĞLIKLI, YAPICI”

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Kıbrıs müzkere sürecinde gelinen son noktayı değerlendirmek üzere bir dizi toplantı gerçekleştirdikleri belirterek, toplantının faydalı geçtiğini kaydetti.

“Özellikle ilerde atabileceğimiz adımlar konusunda belirlediğimiz yol haritası da son derece objektif, sağlıklı, yapıcı, Kıbrıs Türk halkının da menfaatlerini en iyi şekilde korumaya yönelik” diyen Çavuşoğlu, yakın işbirliği içinde bulunduğu Dişişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

“KKTC’NİN GÖRÜNÜRLÜĞÜ, PASAPORTUNUN DAHA FAZLA ÜLKEDE GEÇERLİ OLABİLMESİ”

Çavuşoğlu, KKTC’nin görünürlüğü, uluslararası platformda etkinliği, pasaportunun daha fazla ülkede geçerli olabilmesi, yurtdışındaki temsilciliklerin Türkiye dahil artması ve yurtdışındaki temsilcilik binalarının standartlarının yükseltilmeleri yanında iletişim teknolojileri, arşiv ve diğer konularda birlikte çalıştıklarını söyledi. (HABERKIBRIS)