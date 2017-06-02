Manchester Camisi bombacının cenazesini kabul etmedi

Kahve kanser riskini azaltıyor— 2 Haziran 2017
İngiltere’de bulunan Southampton ve Edinburgh üniversitelerinde görevli bilim insanları, kahve tüketimi ile kanser arasında ilginç bir bağlantı keşfetti.
Manchester’daki Merkez Cami, Manchester saldırısını düzenleyen ve 22 kişinin ölümüne neden olan Salman Abedi’nin defin işlemlerine karışmayacağını açıkladı.
Times’ın haberine göre, Manchester Merkez Camisinin üst kurulu, kendilerinden Manchester bombacısının defniyle ilgili herhangi bir talepte bulunulmamış olmakla beraber, bu yönde bir talebin gelmesi halinde defin işlemlerini üstlenmeyecekleri yönünde karar aldı. Bu haberin, Manchester şehrindeki yetkililerin Abedi’nin cenazesinin krematoryumda yakılmaması ve diğer Manchester kurbanlarıyla birlikte gömülmemesi için ‘ellerinden geleni yapacaklarını’ söylemelerinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.
MORGDA DİĞERLERİNDEN AYRI TUTULUYOR
Manchester Evening News’ın adını açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı bir diğer haberde ise Abedi’nin cenazesinin morgda, patlamada hayatını kaybeden kurbanlardan ayrı olarak tutulduğu iddia edilmişti. Gazeteye göre Abedi’nin cenazesine adli tıp tarafından el koyulacağı tahmin ediliyor.
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