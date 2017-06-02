Londra Gazete
Son haberler
1 Haziran 2017 - Ankara Anlaşmalı’lar Hyde Park’ta buluştu
1 Haziran 2017 - Aşkın Fuat Londra’nın kalbinde moda rüzgarı estirdi
31 Mayıs 2017 - Manchester’da bir ilk: Manchester Türk Film Festivali 2017
28 Mayıs 2017 - “Hoşgörü önce kendimizde başlamalı”
27 Mayıs 2017 - Zenginlerin G7 zirvesi
Home / İngiltere ve Londra / Manchester Camisi bombacının cenazesini kabul etmedi

Manchester Camisi bombacının cenazesini kabul etmedi

— 2 Haziran 2017

Foto: Guardian

Manchester’daki Merkez Cami, Manchester saldırısını düzenleyen ve 22 kişinin ölümüne neden olan Salman Abedi’nin defin işlemlerine karışmayacağını açıkladı.

Times’ın haberine göre, Manchester Merkez Camisinin üst kurulu, kendilerinden Manchester bombacısının defniyle ilgili herhangi bir talepte bulunulmamış olmakla beraber, bu yönde bir talebin gelmesi halinde defin işlemlerini üstlenmeyecekleri yönünde karar aldı. Bu haberin, Manchester şehrindeki yetkililerin Abedi’nin cenazesinin krematoryumda yakılmaması ve diğer Manchester kurbanlarıyla birlikte gömülmemesi için ‘ellerinden geleni yapacaklarını’ söylemelerinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

MORGDA DİĞERLERİNDEN AYRI TUTULUYOR

Manchester Evening News’ın adını açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı bir diğer haberde ise Abedi’nin cenazesinin morgda, patlamada hayatını kaybeden kurbanlardan ayrı olarak tutulduğu iddia edilmişti. Gazeteye göre Abedi’nin cenazesine adli tıp tarafından el koyulacağı tahmin ediliyor.

Haber Okunma Sayısı: 54
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

01 Haziran 2017 Perşembe
Sayı 848

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi
Kapat

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close