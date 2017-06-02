Manchester kurbanı Hakan'ın ağabeyi konuştu - Londra Gazete

Abedi saldırıyı tek başına düzenledi— 2 Haziran 2017
Salman Abedi’nin kuzenleri, Abedi’nin büyük bir şebekenin parçası olmadığına ve saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğine inandıklarını söyledi.
Geçtiğimiz hafta Manchester’da düzenlenen Ariana Grande konseri sırasında yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden 22 kişiden biri olan Türk asıllı Martyn Hakan Hett’in ağabeyi konuştu.
Göçmen bir ailenin ikinci nesil çocukları olduğunu söyleyen Dan Hett, Guardian’a açıklamalarda bulundu. Terör saldırısını yapan Salman Abedi gibi bir geçmiş olduğunu söyleyen Hett, “Ben de yarı Türk’üm ve dünyalarımız Abedi ile çok farklı değildi. İnsanların bu terör saldırısını göçmenlik sorununa bağlamaları beni üzüyor. Bu nasıl bir göçmen sorunu olabilir ki? İngiltere’de doğan bir terörist aralarında İngiltere’de doğan Türk asıllı kardeşimi öldürüyor” ifadelerini kullandı.
Saldırının ardından konuşan ABD Başkanı Donald Trump, terör saldırısını göçmen sorununa bağlamıştı. İngiltere Başbakanı Theresa May de, sınırların kapanmasının gündeme geleceğini söylemişti. Bu konu hakkında Hett, “Salman Abedi de İngiltere’de dünyaya gelmiş biri ve benim gibi ikinci nesil göçmen. Muhtemelen aksanımız aynıydı” dedi.Hett, geçmişte ciddi suçlar işleyen Abedi’nin daha önce yakalanamamasının bir güvenlik zaafiyeti olduğunu söyledi. (SÖZCÜ.COM.TR)
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