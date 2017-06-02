Mehmet Mimoğlu: Başkan adayı değilim

Londra Gazete’nin son nüshasının spor sayfası ve internet sitesinde dün ‘TTFF’de seçim kulisi hareketlendi’ başlığıyla yayınlanan haberimizde Başkan adayları arasında adı geçen Mehmet Mimoğlu, yazılı bir açıklamada bulundu.

Mimoğlu, bu ay sonunda gerçekleştirilecek TTFF’nin Olağan Genel Kurulu’nda Başkanlık görevine aday olmayacağını belirtti. Mehmet Mimoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Daha önce diğer bir yerel gazetede uzunca açıkladığım gibi TTFF Başkanlık görevi her zaman için gönlümde olan ve camiamızın ciddi bir çoğunluğunun uygun görmesi halinde severek ve gururla yapacağım bir görevdir. Bu sene için bu çok değerli görev ile ilgili beni düşünen tüm arkadaşlara teşekkür ederim. İsmimim gündemde olması sebebi ile yaptığım birçok görüşme sonrası camiamızda bu sene için Başkanlık görevinde bulunmam ile ilgili arzuladığım ciddi çoğunluğun bulunmadığı kanaatindeyim. Bu sebep ile TTFF Başkanlık görevine bu sene aday olmadığımı kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Genel Kurul’da, Başkanlık ve diğer görevlerde aday olacak tüm arkadaşlara başarılar dilerim.”