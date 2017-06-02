Nick de Bois Türk kuaförlere sertifikalarını dağıttı

BRİTANYA’DA tam teşekküllü kuaför olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiyeli adaylar, bugün yapılan bir törenle Level 2 NVQ Diploma in Hairdressing sertifikalarını Kuzey Enfield Milletvekili adayı Nick de Bois’dan aldı.

Enfield’da bulunan The Hair Studio Academy’de yapılan toplantıda, mezunlara diplomaları takdim edildi. İngiltere’de profesyonel kuaför olmak için gereken en önemli gereksinimlerden biri olan Level 2 NVQ Diploma in Hairdressing sertifikasını almaya hak kazanan Goze, Hatun, Dilbercan, Nuray, Leyla, Eylem ve Nulifa, Nick de Bois’dan bizzat diplomalarını aldı. Diplomasını alan mezunlar Londra Gazete’ye topluca yapılan bir açıklamada sonunda geldikleri noktadan dolayı gurur duyduklarını, mesleklerini sevgi ve mutlulukla icra edeceklerini belirtti. Enfield Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Delman’ın da bulunduğu toplantıda Nick de Bois’da, Türkçe konuşan toplumların her daim başarılarında ve mutluluklarında yanında olmaktan dolayı çok sevinçli olduğunu belirtti.