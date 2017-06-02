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Premier Lig’in en fazla kazanan kulübü Chelsea

— 2 Haziran 2017

Chelseaİngiltere Premier Lig’de şampiyon olduğu 2016-2017 sezonunda 150,8 milyon sterlin gelir elde etti.

Premier Lig’in internet sitesinde yer alan verilere göre şampiyon Chelsea, yayın hakları ve ödül paraları sayesinde kazandığı 150,8 milyon sterlin ile ligin en fazla gelir elde eden kulübü oldu.

Manchester City, 146,9 milyon sterlinLiverpool ise 146,1 milyon sterlin gelirle Chelsea‘nin ardından sıralandı.

Sunderland, son sırada kalarak lige veda etmesine rağmen elde ettiği 93,4 milyon sterlinlik gelirle dikkati çekti.

Öte yandan 2015-2016 sezonunda 1,6 milyar sterlin olan kulüplerin toplam geliri, yeni yayın anlaşmasının ilk kez uygulandığı 2016-2017 sezonunda 2,4 milyar sterline çıktı.

İngiltere Premier Lig’de geride kalan sezonun gelir dağılımı şöyle:

1. Chelsea – 150,8 milyon sterlin

2. Manchester City – 146,9

3. Liverpool – 146,1

4. Tottenham – 145,4

5. Manchester United – 141,1

6. Arsenal – 139,6

7. Everton – 127,8

8. Southampton – 122,4

9. Bournemouth – 118,2

10. West Ham United – 116,6

11. Leicester City – 115,8

12. West Bromwich Albion – 114

13. Crystal Palace – 109,6

14. Stoke City – 107

15. Swansea City – 103,1

16. Watford – 102,7

17. Burnley – 101,2

18.Middlesbrough– 98,8

19. Hull City – 97,3

20. Sunderland – 93,4

(AA

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