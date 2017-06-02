Prenses Diana’nın ölümüyle ilgili yeni iddia

Fransız gazeteci Pascal Rostain, Lady Diana’nın içinde can verdiği arabanın daha önce de kaza geçirmiş olduğunu ve hurdaya çıkarılması gerekirken eski sahibi tarafından Paris Ritz Oteline verildiğini iddia etti. Kazada Lady Diana’nın, kendisiyle birlikte can veren sevgilisi Dodi el Fayed’in babası söz konusu otelin sahibiydi.

Galler Prensesi Lady Diana’nın 31 Ağustos 1997’teki ölümüyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Fransa’nın ünlü magazin gazeteclerinden olan Pascal Rostain, Lady Di’nin içinde can verdiği Mercedes S280’in yıllarca kullanılmış daha önce de bir kaza geçirmiş olduğunu, ancak eski sahibi tarafından hurdaya çıkarılması gerektiği halde tamir edilerek Paris Ritz Oteli’ne tahsis edildiğini öne sürdü. Rostain, Lady Di’nin sevgilisi Dodi el Fayed’in babasının sahibi olduğu Ritz Oteli’nin bu olayda ihmali olduğunu savundu.

Fransız M6 radyosuna konuşan Rostain, yakında satışa sunulacak olan ve yazarları arasında yer aldığı ‘Lady Di’yi kim öldürdü’ adlı kitapta bu konuya ayrıntılarıyla yer verdiğini belirtti. Rostain Ritz Oteli’ndeki arkadaşının kendisine bu durumdan bahsetmiş olduğunu da sözlerine ekledi: “Kazadan yalnızca iki ay önceydi (…) Ritz Otelinde çalışan bir arkadaşım yönetime bu arabadan kurtulmaları gerektiğini söylediğinden söz etmişti. Hızı 60 km’nin üzerine çıktığında arabanın yol tutuşunun zayıfladığını söylüyordu.

MAGAZİNCİLERDEN KAÇIYORDU

Lady Diana bundan yirmi yıl önce Paris’te, peşlerindeki magazincileri atlatmaya çalışan şoförlerinin aşırı hızdan ötürü yaptığı kaza sonucunda can vermişti. Diana ve sevgilisi Dodi el Fayed’in içinde bulunduğu siyah Mercedes S280, saatte 100 km hızla Alma Köprüsü’nün altındaki tünele girmiş, burada tünelin duvarına çarpmıştı. Kazada Diana, El Fayed ve arabanın şoförü can vermiş, Diana’nın koruması ise sağ kurtulmuştu.

Diana’nın ölümüyle ilgili pek çok komplo teorisi ortaya atılmış, kazanın aslında suikast olabileceği yolunda iddialar dile getirilmişti. Öte yandan Londra Polis Teşkilatı (Scotland Yard) sözcüsü, bilirkişilerin arabada herhangi bir sorun bulamadığını açıklamıştı.