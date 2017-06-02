Şampiyonlar Ligi finali için 'Görülmemiş' güvenlik önlemleri - Londra Gazete

Cumartesi günü Galler‘in Cardiff kentinde Juventus ve Real Madrid takımları arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için şehirde güvenlik önlemleri “görülmemiş” seviyeye çıkarıldı.

Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir final karşılaşması, güvenlik önlemleri nedeniyle stadyumun çatısı kapatılarak oynanacak.

Galler Futbol Federasyonu Başkanı alınan önlemler için, “İngiltere tarihinde bir spor karşılaşması için düzenlenen en büyük güvenlik operasyonu” ifadesini kullandı.

22 Mayıs’ta Manchester Arena’daki konser çıkışını hedef alan intihar saldırısında 22 kişi hayatını kaybetmişti.

Federasyon final kapsamında alınan başlıca güvenlik önlemlerini şöyle sıraladı:

200 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Federasyondan yapılan açıklamada güvenlik önlemlerinin, 1-4 Haziran tarihlerini kapsayacağı da belirtildi.

Şehre “Şampiyonlar Ligi Festivali” kapsamında 200 bin ziyaretçinin gelmesinin beklendiği duyuruldu.

Karşılaşma gününde kentte 1500 polisin görev yapacağı açıklandı.

Festival kapsamında düzenlenecek etkinlikler arasında Cuma günü “emekli yıldızlar” arasında oynanacak bir futbol karşılaşması bulunuyor.

Ayrıca eski Barcelona futbolcusu Gaizka Mendieta da Cumartesi günü “DJ set” yapacak. (BBCTÜRKÇE)