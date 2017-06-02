Taraftarlara soruldu: Şampiyonlar Ligi maçı mı, balayı mı ?

Şampiyonlar Ligi’nin resmi sponsorlarından olan Mastercard tarafından Avrupalı taraftarlar arasında yapılan bir araştırmanın sonuçları Galler‘in başkenti Cardiff’teki final maçı öncesi açıklandı.

Bu araştırmaya göre, İngilizler, takımları için göze alabildikleri bağlamında “en tutkulu taraftarlar” olarak öne çıkıyor.

Listede İngilizler’in arkasında İspanyollar, onların arkasında İtalyanlar yer alırken, Türkler, Almanlar’ın üzerinde 4’ncü sırada yer aldı.

“En tutkulu taraftar” sıralaması, bir karşılaşma için harcanan para, yapılan mesafenin yanı sıra “bir karşılaşma için ilişkiyi feda etmek” gibi sosyal faktörler göz önünde tutularak da oluşturuldu.

“12. Adam” isimli araştırmanın sonuçlarına göre beş Türk taraftan biri, Şampiyonlar Ligi maç bileti için balayını iptal etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Toplam 10 bin 500 kişinin verdiği cevaplardan yola çıkılarak yapılan araştırmaya göre Türk taraftarlar, “bir karşılaşma için harcanan en yüksek meblağ” başlığında ortalama 608 sterlin ile ortalama 343 sterlin harcayan İngilizler’in oldukça önünde yer alıyor.

Araştırma, Avrupa genelinde taraftarlık bilincinin oluşma yaşının ortalama 13 olduğunu ancak İngiltere‘de bu bilincin 10 yaşında oluştuğu sonucunu da ortaya koydu.

Mastercard tarafından 16 ülkede yapılan araştırmanın bazı sonuçları şunlar:

EZELİ RAKİBİN TARAFTARI İLE İLİŞKİ

Futbol ve özel hayat ilişkisi başlığında İngilizler’in verdiği yanıtlar da dikkat çekici.

Buna göre, İngiliz taraftarların yüzde 11’i ezeli rakibin taraftarı ile bir ilişkiyi “kesinlikle yürümez” olarak değerlendiriyor.

Yüzde 15’lik bir dilim böyle bir ilişkiyi deneyebileceklerini ama problemler yaşanacağını düşündüklerini açıklıyor. Daha iyimser olan yüzde 25’lik bir kesim ise bunun “sinir bozucu ama başa çıkılabilir” bir durum olduğunu düşünüyor.

Şampiyonlar Ligi final maçı, İspanya‘nın Real Madrid kulübü ile İtalya‘nın Juventus takımı arasında Galler‘in başkenti Cardiff’te Cumartesi günü oynanacak. (BBCTÜRKÇE)