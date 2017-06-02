Ünlü oyuncu ve yapımcı Ross Kemp Londra’da toplumla buluştu - Londra Gazete

Haber ve fotoğraflar: Onur Uz

Bugüne kadar yer aldığı diziler ve belgesellerle uluslarası medyada hem gazetecilik hem de oyunculuk anlamında sayısız ödüle sahip İngiliz yapımcı ve oyuncu Ross Kemp, İşçi Partili Joan Ryan’ın Kuzey Enfield için yürüttüğü milletvekili adaylığı süreci kapsamında toplumla buluştu.

Enfield Lock’ta bulunan Dem-Der toplum merkezinde 2 Haziran Cuma sabahı Türk ve Kürt toplumuyla buluşan Kemp, Joan Ryan’ın yürüttüğü yeniden milletvekili seçilme kampanyasına yakından destek verdiğini söylerken, toplumdan bireylerle bire bir sohbet etti. Yapımcılığını be sunuculuğunu üstlendiği son belgesellerinden birinde konu aldığı Kuzey Irak’ta Kürt birliklerinin IŞİD çetelerine karşı geliş sürecini konu alan Ross Kemp, DEM-DER’de yaptığı konuşmada dünyanın her yerinde Kürt halkının hakları için savaşan ve asla pes etmeyen bir toplum olduğunu vurguladı.

“ENFIELD İÇİN JOAN RYAN’A OY VERİN”

Konuşmasında İşçi Partisi vizyonunun daha iyi bir Britanya için anahtar kurtuluş olduğunu belirten Kemp, konuşmasında Joan Ryan’ın Kuzey Enfield için en doğru seçim olduğunu belirtirken, Ryan’ın Konservatif Parti’den rakibi olan Nick de Bois’ı da eleştirdi.

Kemp, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Joan bugüne kadar Kuzey Enfield için yılmayarak, işini severek yaparak birçok toplumun güvenini kazandı. Ancak biliyorum ki Joan’ın önemi Kürt ve Türk toplumları için de çok önemli bir önem arz ediyor.

“Genel seçimlerde, oyunuzu Enfield’da bile yaşamayan ve ayrımcı söylemleriyle doğru bir aday olmayan de Bois için değil, Kuzey Enfield için canla başla çalışacak ve bu bölgeyi zenginleştirmek açısından her daim planları olacak Joan Ryan için vermenizi rica ediyorum.”

Kemp’ten sonra konuşma yapan Joan Ryan, DEM-DER ve tüm topluma teşekkür ederek önümüzdeki hafta yapılacak seçimlerde İşçi Partisi’nin Enfield için en doğru seçim olduğunun altını çizdi. Ryan sonra konuşma yapan Westminster bölgesi Milletvekili adayı İbrahim Doğuş da, Enfield’da herkesin komşusuna, eşine dostuna İşçi Partisini anlatmasını ve İşçi Partisi için oy vermeye teşvik etmesini vurguladı. Toplantıya katılan Haringey Belediye Başkanı Ali Gül Özbek de, Joan Ryan’ın Türkçe konuşan toplumlar için ne kadar önemli olduğunu vurgularken, 8 Haziran’da yapılacak seçimlerin son derece önem arz ettiğini belirtti.