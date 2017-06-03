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ABD ve İngiltere, en yavaş büyüyen ülkeler oldu

— 3 Haziran 2017

 

Quartz sitesinin haberine göre, yıllardır G7 ülkeleri arasında en yavaş büyüme oranlarına sahip olan İtalya’nın Gayrisafi Milli Hasıla’sı, 2017’nin ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.2 büyüdü. G7 ülkelerinde ekonominin en yavaş büyüdüğü ülkeler ise, G7 gurubunun en büyük ekonomileri olan ABD ve İngiltere oldu.

İngiltere’de Gayrisafi Milli Hasıla’daki yüzde 0.2’lik büyümenin, ülkenin AB’den ayrılma kararı sonrası yaşanan ekonomik belirsizlikten kaynaklandığı tahmin ediliyor. Ekonomisi yüzde 1.2 büyüyen ABD’deki yavaş büyüme oranlarının en önemli nedeni ise, Başkan Donald Trump’ın mali politikalarda ve vergi sisteminde yapmak istediği değişiklikler nedeniyle yatırımlarda yaşanan düşüş.

KANADA İLK SIRADA

Kanada, ekonomisindeki yüzde 3.7’lik büyüme ile ilk sırada yer alırken, ikinci sırada ekonomisi yüzde 2.2 büyüyen Almanya yer aldı. Önceki yıllarda G7 ülkeleri arasında büyüme rakamları en gerilerde olan Japonya da, yatırımlardaki artış sonucu bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2.2’lik büyümeyle hızlı yükselen ülkelerden biri oldu. (MYNET.COM)

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