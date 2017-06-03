Akıncı ve Çavuşoğlu’na cevap verdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “saptırılmaz veya garantilerin özünün görüşülmesi reddedilmezse, Cenevre’ye gitme perspektiflerinin oluşabileceğini” söyledi.

Rum radyosuna göre Anastasiadis bu sözü ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, ön şart kabul edilmeyeceği açıklamasına cevap verdi.

Anastasiadis, “Her halükarda önce BM Genel Sekreteri ile görüşme var. Herkes kendi pozisyonuna sahip. Saptırılmaz veya Garantiler konusunun özünün görüşülmesi reddedilmezse, hepimizin Cenevre’ye gitmesi perspektiflerinin oluşabileceğine inanıyorum” dedi.

Radyo, Anastasiadis’in RİK’e verdiği özel söyleşide de pazar günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in davetiyle New York’ta yapılacak üçlü görüşmede Kıbrıs’la ilgili yeni bir konferans toplanması ile ilgili şartlarında ısrar edeceğini söylediğini hatırlattı. (HABERKIBRIS)