Çocuk odalarındaki televizyon obezite riskini artırıyor

Londra Üniversitesi Akademisinden bilim adamları, araştırmada odalarında televizyon bulunan çocukların obezite riskine daha açık olduklarını saptadı.

İngiltere’de 12 bin çocuk üzerinde yapılan araştırmada, yedi yaşında odasında televizyon bulunan çocukların 11 yaşına geldiğinde vücut kitle endeksi değerlerinin nasıl değiştiğini incelendi.

Araştırmacılar kızların yüzde 30’nun erkeklerin yüzde 20’sinin kilo fazlası olduğunu gözledi.

Araştırmacılardan Doktor Anja Heilmann, “Çalışmamız çocukların odalarındaki televizyon ile ileri yaşlarda aşırı kilolu olmaları arasında açık bir ilişki olduğunu gösteriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmacılar, televizyonun odadaki varlığı sebebiyle çocukların daha az uyuduğunu ve ekran önünde atıştırma alışkanlıları edinmesiyle ilişkilendirdi.

Oranın erkeklerde daha düşük çıkmasının, o yaşlarda erkek çocukların kızlara göre fiziksel açıdan daha aktif olmasından kaynaklanabileceği kaydedildi. (AA)