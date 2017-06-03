Eğlence tüm hızıyla devam ediyor

ABD ve İngiltere, en yavaş büyüyen ülkeler oldu— 3 Haziran 2017
G7 ülkelerinde ekonominin en yavaş büyüdüğü ülkeler ise, G7 gurubunun en büyük ekonomileri olan ABD ve İngiltere oldu.
LONDRA’NIN en çok tercih edilen eğlence merkezlerinden Cyprus Garden’da şov ve coşku hız kesmeden devam ediyor.
Muhteşem sahne gösterileri ve ünlü isimlerin doyumsuz şarkılarıyla Londra’da eğlencenin ‘tavan’ yaptığı Cyprus Garden’da doğum günü, nişan, düğün ve daha birçok organizasyon yapabilirsiniz. Cyprus Garden’da yer ayırtmak için Ediz Hastunç’a 07741 341 031, Engin Yorgancı’ya ise 07738 410 870 numaralı telefonlardan ulaşabilir veya 020 3478 7382 numaralı sabit hattı arayabilirsiniz.
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