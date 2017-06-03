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Ing Bank, Brexit’e rağmen İngiltere’de genişleyecek

— 3 Haziran 2017

İngiltere‘de Brexit sonrası yatırım bankaları Londra‘dan taşınma hazırlığı yapıyor. ING Bank ise Londra‘daki istihdamını artırma kararı aldı.
Hollanda merkezli ING Group, Ekim ayında açıkladığı yeniden yapılanma planının parçası olarak bazı trading pozisyonlarını Londra‘ya kaydırmayı planladığını duyurdu.
Bu kapsamda ING, Londra‘da kurumsal tahvil ve emtia trading birimi için 22 pozisyon açacak. Amsterdam‘da ise dealing pozisyon sayısını 43 kişi azalacak, trading pozisyonu 11 kişi artacak.
Geçtiğimiz günlerde JP Morgan, Londra merkezli yüzlerce bankacıyı Dublin, Frankfurt ve Lüksemburg‘a taşımayı planladığını açıklamıştı.
Bazı bankalar da Londra yerine Frankfurt‘u tercih etmeye başladı. Goldman Sachs ve Citigroup da bu bankalar arasında yer alıyor.
Frankfurt’un tercih edilmesinde en önemli etken, diğer Avrupa kentlerine göre ucuz olması. (ONTRAVA.COM)

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