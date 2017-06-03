Kardeşi için yalan söyleyen polise hapis cezası

Londra’da yılın sekizinci bıçaklı genç ölümü— 3 Haziran 2017
Güney Londra’nın Pechkam bölgesinde bir genç bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Londra’da bir polis memuru, trafik kazasına karışan ve sigortasız araba kullanan kardeşini korumak için yalan söylemekten suçlu bulundu.
Poplar bölgesinde Burdett Road’da geçen yılın Haziran ayında üzerinde sigortasız bir şekilde araç kullanırken kazaya karışan Mured Khan’ı korumak için aynı araçta bulunan polis memuru Miledur Khan, suçu üstlendi.
Birkaç kez kaza anında aracı kendisinin kullandığını söyleyenve Doğu Londra Polis Merkezi’nde çalışan polis memurunun, yapılan soruşturma ve CCTV görüntüleri sonucu yalan söylediği ortaya çıktı. Memur Miledur daha sonra kardeşini korumak için yalan söylediğini itiraf etti. Geçen hafta Southwark Crown Court’ta görülen davada Miledur Khan altı ay hapis cezasına çarptırılırken, polislik görevi de askıya alındı.
Kazayı yapan kardeşi Mured ise Thames Magistrates Ccrown Court’ta görülen kaza davasında altı ay araba kullanmaktan men edildi. Para cezası olarak mahkeme masraflarıyla birlikte 315 sterlin ödemesi de kararlaştırıldı.
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