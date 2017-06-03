Londra Köprüsü’nde bir minibüs hızla yayaların arasına daldı

İngiltere’nin başkenti Londra’nın merkezindeki Londra Köprüsü’nde bir minibüs, yayaların arasına daldı. Kaza olup olmadığı bilinmeyen olayda yaralılar var.

İngiltere‘nin başkenti Londra‘nın merkezindeki Londra Köprüsü’nde bir minibüs yayaların arasına daldı. Olayın terör saldırısı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

“SOSYAL MEDYAYA İTİBAR ETMEYİN”

Londra polisi, sosyal medyada çok fazla ve değişik bilgilerin dolaştığını belirterek, twitter hesabından “Biz doğru açıklamayı yapana kadar bekleyin” mesajı paylaştı.

Londra ambulans servisi ise, vatandaşları bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı. Bölgeyi güvenlik koridoruna alan polis, Londra Köprüsü’nü trafiğe kapattı.

GÖRGÜ TANIĞI: ÇOK HIZLI GELDİ

Bir görgü tanığı, beyaz minibüsün saatte yaklaşık 80 kilometre hızla yayaların arasına daldığını söyledi. Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Yetkililer ise olayın terör eylemi olup olmadığına dair bir açıklama yapmadı.

“SALDIRGAN BIÇAK KULLANDI” İDDİASI

Reuters haber ajansı ise, bir görgü tanığına dayandırdığı haberinde, bazı yaralılarda bariz şekilde bıçak yaraları göründüğünü aktardı.

“YOĞUN SİLAH SESLERİ DUYULDU”

Başka bir görgü tanığı ise, bölgede 10 dakika kadar silah sesi duyulduğunu ve olayların bu çatışma seslerinden sonra başladığını öne sürdü.

TURİSTLERİN UĞRAK YERİ

Londra Köprüsü, özellikle kenti ziyaret eden turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerin arasında yer alıyor. Köprü, tarihi Tower Bridge Köprüsü’nün yanında bulunmasından dolayı, tarihi köprüyü fotoğraflamak isteyenlerin uğrak yerleri arasında.

GEÇTİĞİMİZ MART AYINDA YİNE YAYALARIN ÜZERİNE ARAÇ SÜRÜLMÜŞTÜ

Londra‘da 22 Mart‘ta da Westminster Köprüsü’nde benzer bir olay yaşanmıştı. Ülke siyasetinin merkezi ve turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Westminster bölgesinde meydana gelen olayda, Adrian Russell Ajao isimli saldırgan, kiralık aracını, Westminster Köprüsü’nde saatte 120 kilometre hızla insanların üzerine sürmüş, araç, İngiltere Parlamentosu’nun demir parmaklıklarına çarparak durmuştu. (AA)