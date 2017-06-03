Londra mimarisinde Google dönemi

Londra’da kısa bir süre önce hurdaya çıkarılan Garden Bridge binası arkasındaki bölgeye yapılması planlanan projenin, kente yeni bir soluk katması bekleniyor.

Binanın içerisinde, rampalardan oluşan yollarla 4 farklı bahçesi olan terasa çıkılacak.

Ünlü İngiliz Tasarımcı Thomas Alexander Heatherwick, King’s Cross’daki Google’ın Londra merkez bürosuna yönelik tasarımlarını açıkladı.

Kentin kalbinin attığı King’s Cross’a yenilik getirecek projenin oldukça büyük bir bahçesi ve havuzları olacak.

Konsey’e sunulan projede, çalışanların formda kalmalarını sağlamak için farklı yürüyüş parkurları da bulunuyor.

11 katlı olması planlanan binanın içerisinde yüzme havuzu, spor salonu ve çeşitli kafeleri olacak.

Binanın birinci katından terasına kadar uzanacak 4 metre genişliğinde çapraz merdivenleri olan binada gayri resmi ve resmi toplantı salonları bulunacak. Personelin rahat ve keyifli vakit geçirmesini sağlamak amacıyla her detayın düşünüldüğü bina da özel personel kabinleri, soyunma odaları ve duşlar bulunacak.