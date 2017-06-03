Londra’da gece yarısı minibüslü dehşet: 2 ölü

İngiltere’deki Londra Köprüsü’nde bir minibüsün kalabalığa daldığı bildirildi. Görgü tanıkları, olayda çok sayıda kişinin yaralandığını, en az 2 kişinin de yaşamını yitirdiğini aktardı. Olayın bir kaza mı yoksa bir terörist saldırı mı olduğu konusu ise henüz netlik kazanmış değil.