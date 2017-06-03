Londra’da gece yarısı minibüslü dehşet: 2 ölü

London Bridge’de bir kişi aracını yayaların üzerine sürdü, ölenler var— 4 Haziran 2017
Londra’nın merkezindeki London Bridge’de bir kişi, köprünün üzerindeki yayaların üzerine sürdü.
İngiltere’deki Londra Köprüsü’nde bir minibüsün kalabalığa daldığı bildirildi. Görgü tanıkları, olayda çok sayıda kişinin yaralandığını, en az 2 kişinin de yaşamını yitirdiğini aktardı. Olayın bir kaza mı yoksa bir terörist saldırı mı olduğu konusu ise henüz netlik kazanmış değil.
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