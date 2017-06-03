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Londra’da yılın sekizinci bıçaklı genç ölümü

— 3 Haziran 2017

Southampton Way, Peckham.

Güney Londra’nın Peckham bölgesinde bir genç bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz Cuma gecesi 23.15 sularında Southampton Way’e çağrılan polis ve sağlık ekibi 17 yaşında bir genci bıçaklanmış olarak buldu. Tesco Express Mağazası’nın yakınında bulnan gencin yapılan ilk müdahaleye rağmen kurtarılamadığı açıklandı. Yolu kapatan polis, soruşturmayı sürdürürken, henüz bir tutuklamada bulunmadı.

Olayla ilgili olarak bilgisi bulunanların 101 numarayı veya @MetCC twetter adresini, 0800 555 111 Crimestoppers numarasını veya crimestoppers-uk.org adresini aramalarını istedi.

Bu yıl Başkent’te bıçaklı saldırı sonucu sekizinci genç ölümü vakası olduğu belirtildi. Londra polisi Sceptre Operasyonu adı altında Nisan ayından beri kent çapında bıçak ve silahlı suçlara karşı mücadele veriyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında bir günde 50’den fazla kişiyi tutuklayan polis, sokaklardan 300 bıçak toplamıştı.

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