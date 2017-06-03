‘Ölüm ve Kız’ın ikinci gösterimi yapılacak

ABD ve İngiltere, en yavaş büyüyen ülkeler oldu— 3 Haziran 2017
G7 ülkelerinde ekonominin en yavaş büyüdüğü ülkeler ise, G7 gurubunun en büyük ekonomileri olan ABD ve İngiltere oldu.
LONDRA Edmonton’daki ünlü Millfield Tiyatrosu’nda ilki gerçekleştirilen “Londra Türkçe Sözlü Tiyatro Festivali’nde prömiyeri yapılan “Ölüm ve Kız” oyununun ikinci gösterimi 4 Haziran’da Arcola Theatre’da yapılacak.
Şilili yazar Ariel Dorfman’ın 3 kişilik oyununun yönetmeni ve oyuncusu, İngiltere’de birçok Türkçe ve İngilizce oyunda başarıyla oynayan Barış Celiloğlu ve Türk dizilerindeki rolleriyle Türk seyircilerin kalbinde taht kuran Göktay Tosun ile birlikte oynadıkları prömiyerde seyirciden tam not almıştı.
“Theatre East N Bull” grubunun oyunu olan “Ölüm ve Kız”ın yapımcılığını Pan Productions üstlendi. Bir buçuk saat süren oyunda Barış Celiloğlu, Göktay Tosun ve Yener Çelik, Pinochet dönemini İngilizce üstyazılarla gözler önüne seriyorlar.
Oyunda, askeri cuntaya karşı kurulan komisyonda yer alan insan hakları savunucusu bir avukatı canlandıran Göktay Tosun oyunun konusunu şöyle anlattı:
“17 yıl önce ülkesinde askeri darbeyi gerçekleştiren cunta tarafından aylarca işkence gören ve bu travmanın izlerini hala taşımakta olan bir kadın, kocasına yardım etmek için evlerine gelen bir adamın, yıllar önceki işkencecisi olduğunu iddia eder.
“Oyun seyircisine çok ciddi sorular soruyor. Böyle bir faşizmin kurbanı olan insanlar kendileri de şiddete başvurmadan adaleti nasıl elde edebilirler?
“Mağdurlar için gerçek adaleti elde etmenin yolu nedir? Oyun seyircisini bu tür ciddi ve politik sorularla baş başa bırakıyor.”
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