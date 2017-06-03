Seçim endişesi sterlini vuruyor!

İngiltere’de 8 Haziran’da yapılacak seçimlerde Başbakan May’in Muhafazakar Parti’sinin çoğunluğu kazanamayabileceği endişesi sterlini zayıflatıyor. Analistler, gerilemenin süreceğini ve şu an euro karşısında 0.87 seviyesinde olan sterlinin, yıl sonuna kadar euro ile eşitlenebileceğini öngörüyor.

İngiltere’de seçimlere 1 haftadan az bir zaman kala sterlin üzerinde büyük bir baskı oluştu. YouGov anketinin Başbakan Theresa May’in gelecek haftaki genel seçimlerde çoğunluğu kazanamayabileceğini göstermesiyle sterlinde düşüş başladı. Analistler, gerilemenin süreceğini ve sterlinin değerinin bu yıl içinde euro ile eşitlenebileceğini öngörüyor.

Sterlin, May’in Muhafazakar Parti’sinin gelecek haftaki genel seçimlerde çoğunluğu kazanamayabileceğini ve hiçbir partinin çoğunluğu teşkil etmediği bir parlamentoyla karşı karşıya kalınabileceğini işaret eden bir anketin ardından geriliyor. YouGov’un yeni bir modele dayanan anketi May’in partisinin 16 sandalye ile çoğunluktan geride kalabileceğini göstermesi ardından G-10 paraları karşısında değer kaybetti. Sterlin dün dolar karşısında 1.2877 seviyesine gerilerken, euro karşısında ise 87.49 pence düzeyinden işlem gördü. Analistlere göre sterlindeki düşüş, ‘piyasaların hiçbir partinin çoğunluğu teşkil etmesini beklemediğinin hatta seçimin bu kadar kısa bir süre içinde yapılamasına bile hazır olmadığının kanıtı’ olarak.

HSBC stratejistleri David Bloom ve Daragh Maher, seçim sonrasında sterlindeki kan kayıbının süreceği tahmini yaptı. İkili, hazırladıkları raporda, sterlinin 2017 sonunda kadar euro ile parite seviyesine gerileyeceğini, dolar karşısında ise 1.20 düzeyine ineceği tahmininde bulundu. Bloom ve Maher, seçimin sonucu ne olursa olsun sterlinde düşüş öngördüklerini belirterek, “İngiliz parası, AB ile yürütülecek görüşmelerin sert geçme potansiyeli ve anlaşmamaya varılamaması olasılığı nedeniyle kırılgan olmayı sürdürüyor” değerlendirmesi yaptı. HSBC analistleri, İngiltere’nin dış ticaret açığındaki büyüme ve ekonominin hız kestiğine dair artan sinyallerin de sterlin üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini hatırlattı.

Bu arada, para piyasalarındaki doğru tahminleriyle bilinen Westpac’ın kıdemli döviz stratejisti Sean Callow, sterlin/dolar paritesinin gelecek ay 1.26 seviyesine gerileyeceği yönündeki tahminini koruyor.

BREXIT 5 YIL SÜREBİLİR

Bu arada, milyarder yatırımcı George Soros, Avrupa Birliği’nin bir ‘varoluş krizi” ile karşı karşıya olduğu konusunda uyardı ve AB’nin müzmin Brexit müzakerelerinin yaşamsal reformların yapılmasına odaklanmanın önüne geçmemesi gerektiğini söyledi. Soros, “İngiltere’nin ayrılması konusunda müzakereler AB’nin dikkatini kendi varoluş krizinden uzaklaştırabilir. Müzakerelerin 2 yıldan uzun sürmesini izin verilmemeli. Ancak müzakerelerin 5 yıl sürmesi daha muhtemel görünüyor” dedi.

MAY VE RAKİBİ ARASINDAKİ FARK 3 PUANA İNDİ

İngiltere’de 8 Haziran’da yapılacak parlamento seçimlerinden, seçimlerin erkene alınmasını isteyen Başbakan Theresa May’in partisi zararla çıkabilir. May’in muhafazakarları ile rakipleri İşçi Partisi arasındaki fark bugün yayımlanan bir ankete göre ilk defa 3 puanın altına indi.

May gelecek hafta yapılacak seçimlerde parlamentodaki sandalyelerin yarısından fazlasını elde edemezse hem İngiltere’nin AB’den ayrılması müzakerelerinde eli zayıfl ayacak hem de İngiliz siyasetinde çalkantılı bir dönem başlayacak. YouGov tarafından yapılan ankete göre May ile rakibi arasında erken seçim kararı aldığı 18 Nisan’da 24 puan olan oy farkı üç puana kadar geriledi. Ankete göre muhalefetteki İşçi Partisi’nin oyların yüzde 39’unu, Muhafazakar Parti’nin ise yüzde 42’sini alacağı tahmin ediliyor.

Manchester kentinde geçen hafta düzenlenen intihar saldırısı nedeniyle karışık bir seçim döneminden geçen İngiltere’de anketler farklı sonuçlar ortaya koyuyor. Bazı anketler muhafazakarların parlamentoda çoğunluğu kaybedeceğine, bazı anketler ise açık farkla zafer kazanacağına işaret ediyor.

AB’den ayrılmak için müzakere sürecini başlatan May, ülke içindeki pozisyonunu güçlendirmek için parlamentoda sandalyelerin çoğunu kazanacağını hesaplayarak erken seçim kararı almıştı. Ancak 2015 yılında kazanılan 12 sandalyelik çoğunluğu yitirmesi halinde May başarısız bir siyasetçi olarak görülecek, siyasi nüfuzu da azalacak. May çoğunluğu yitirmesi halinde ya küçük bir ortak ile koalisyon kuracak, ya da azınlık hükümeti olarak yoluna devam edecek. (DÜNYA.COM)