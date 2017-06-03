Snapchat gözlükleri İngiltere’ye geldi

Snapchat’in akıllı gözlükleri Spectacles nihayet İngiltere pazarına girdi.

Londra, Paris, Barcelona, Venedik başta olmak üzere pek çok Avrupa şehrinde satışa sunulan Spectacles’ın İngiltere fiyatı ise 129.99 pound oldu.

İngiltere genelinde sadece Londra’da satışa sunulan bu gözlükler, Londra’daysa sadece LondonEye’ın yanına konulan özel makineden alınabiliyor.

SPECTACLES NEDİR?

Siyah, mavi ve mercan olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip Spectacles, direkt olarak Snapchat Hikayeler bölümüne çektiğiniz videoları gönderebilen “akıllı” bir güneş gözlüğü.

129.99 pound fiyat etiketine sahip ürün, 115 derece lensleri ile insan gözüne oldukça benzer bir kamera deneyimi sunuyor.

SPECTACLES NASIL KULLANILIYOR?

Gözlüğün sol üst köşesinde yer alan tuş yardımı sayesinde video çekmeye başlıyorsunuz ve 10 saniye sonra video otomatik olarak durduruluyor.

Dilerseniz aynı tuşa tekrar basarak çektiğiniz videonun uzunluğunu 10 saniye daha uzatmak mümkün.

Video çekmeye başladığınızda iç tarafta bir ışık yanıyor ve kayıda başladığınızı bu sayede anlayabiliyorsunuz. Gözlük ile 30 saniyeye kadar tek seferde video kaydı yapılabiliyor.

VİDEOLAR AKILLI TELEFONA NASIL AKTARILIYOR?

Eğer Android kullanıcısı iseniz, Wi-Fi üzerinden videoları transfer etmek mümkün.

iOS için ise Bluetooth bağlantısı üzerinden veya daha yüksek çözünürlük için yine Wi-Fi üzerinden aktarım mümkün.

Eğer telefonunuz o an yanınızda yoksa sadece gözlük ile kayıt yapıp bu kayıtları telefonunuza ulaşana dek saklayabilmek mümkün.

BATARYA ÖMRÜ NE DURUMDA?

Snap’in açıklamasına göre bu gözlükler bir günlük kullanımı rahatlıkla çıkarıyor.

Tuş yardımı ile iç taraftaki ışık sayesinde batarya ömrünü görebilmek mümkün.

Şarj etmek gözlük ile beraber gelen şarj kılıfı ve kablosu yardımıyla yapılıyor.

Snap’in açıklamasına göre kılıfı tam şarj ettiğinizde, bu kılıf gözlüğü 4 kez tam şarj edebiliyor.

SPECTACLES İLE LONDRA TURU

Youtube kullanıcısı Kieran Beech, ürünün piyasaya sürüldüğü ilk günlerde Londra’da bazı çekimler yapmıştı. İşte Kieran Beech’in gözünden Londra.