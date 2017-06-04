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AB’ne katılımın karı 555 milyon euro

— 4 Haziran 2017

Rum Yönetimi’nin, AB’ye katılımından bugüne kadar 555 milyon Euro kâr elde ettiği bildirildi.
Haravgi’nin haberine göre, Rum İç Denetim Müfettişliği tarafından meclise sunulan raporda, Rum Yönetimi’nin bugüne kadar AB bütçesine toplam 1 milyon 743 bin Euro katkı koyup, 2 milyon 298 milyon Euro finansman (ödenek) aldığı açıklandı.
Raporda, Rum Yönetimi’nin 2000-2003 (AB üyeliği öncesi hazırlık dönemi) AB bütçesine herhangi bir katkı yapmadan 47 milyon Euro ödenek aldığı kaydedildi. (HABERKIBRIS)

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