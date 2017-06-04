İngiltere Başkonsolosluğunda bayraklar yarıya indirildi— 4 Haziran 2017
Londra’da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Taksim’de bulunan İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosluğunda bayraklar yarıya indirildi.
Londra‘da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Taksim‘de bulunan İngiltere‘nin İstanbul Başkonsolosluğunda bayraklar yarıya indirildi.
İngiltere’nin başkenti Londra‘da dün gece 7 kişinin hayatını kaybettiği 49 kişinin ise yaralandığı terör saldırısı meydana geldi. Saldırının ardından İngiltere Başkonsolosluklarında bayraklar yarıya indirildi. Bu kapsamda Taksim‘de bulunan İngiltere İstanbul Başkonsolosluğunda da bayrakların yarıya indirildiği görüldü. (İHA)
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