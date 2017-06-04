İngiltere Türk Diyanet Vakfı iftar verdi

Londra merkezli olmak üzere Birleşik Krallık’ta hizmet veren İngiltere Türk Diyanet Vakfı, Ramazan ayı münasebetiyle oruç tutanlara iftar verdi.

Yapmış oldukları dini ve sosyal faaliyetlerle tanınan İTDV, 3 Haziran Cumartesi günü iftar yemeği vererek gönülleri bir araya getirdi. Vakfa ait olan Hornsey’de bulunan binada gerçekleşen iftara iş ve siyaset dünyasından önemli isimler katıldı.

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, Başkonsolosu Çınar Ergin, KKTC Londra Konsolosu Ülkü Alemdar, Din İşleri Müşaviri Mahmut Özdemir, İşçi Partisi Hornsey bölg Milletvekili Catherine West gibi siyasi isimlerin yanı sıra toplum temsilcileri yer aldı.

Akşam ezanın okumasıyla kılınan cemaat namazının ardından başlayan iftar programında hoş geldiniz konuşmasını İngiltere Din İşleri Müşaviri Mahmut Özdemir yaptı.

Davete katılanlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Özdemir, Ramazan ayının faziletlerinden bahseden kısa bir konuşma yapıp, sözü Büyükelçi Bilgiç’e verdi.

Ramazan ayını uzun yıllardır yurtdışında geçiren biri olarak hislerini ve düşüncelerini dile getiren Bilgiç, iyi dilek ve temennilerini dile getirerek konuşmasını bitirdi.

Bilgiç’in ardından söz verilen bölge Milletvekili West de Ramazan ayının önemine vurgu yaparak, bu manevi ayın tüm yaya barış ve huzur getirmesini temenni ettiğini ifade ederek, 4 gün sonra yapılacak genel seçimler için oy istedi.

Yapılan konuşmaların ardından iftara katılanlar Aziziye Camisi Baş İmamı Fahri Baltan’ın okuduğu duaya hep bir ağızdan amin dedi. İftar daveti, çay ikramıyla son buldu.