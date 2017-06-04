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London Bridge’de bir kişi aracını yayaların üzerine sürdü, ölenler var

— 4 Haziran 2017

 

Londra’nın merkezindeki London Bridge’de bir kişi, köprünün üzerindeki yayaların üzerine sürdü.

İngiliz polisi, olayda birden fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Görgü tanıkları, minibüs ya da kamyonete benzer beyaz bir aracın yayaların üzerine sürüldüğünü aktarıyor.

Köprü yakınlarındaki, çok sayıda bar ve restoranın bulunduğu Borough Market’e henüz ne olduğu açıklanmayan bir olay üzerine güvenlik güçlerinin sevk edildiği bildirildi.

Thames Nehri üzerindeki köprülerden biri olan London Bridge olmak üzere çevredeki köprüler ve yollar ile bazı metro ve tren istayonları kapatıldı.

ARAÇ SAATTE YAKLAŞIK 80 KİLOMETRE HIZLA GİDİYORDU

Bazı görgü tanıkları, köprüdeki olayda bıçakla saldırı da düzenlendiğini söylüyor ancak bu iddia yetkililerce doğrulanmadı.

Olaya tanık olan BBC muhabiri Holly Jones, minibüsün saatte yaklaşık 80 kilometre hızla seyrettiğini söyledi.

Jones, “Araç benim bulunduğum yere doğru yöneldi ve en az 5-6 kişiye çarptı. Bu kişilerden ikisi önümde, biri arkamdaydı” dedi. (BBCTÜRKÇE)

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