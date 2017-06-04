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Londra’da aynı anda üç olay: Yaralılar var

— 4 Haziran 2017

Londra’da bu gece üç şüpheli saldırı yapıldığı öne sürüldü.

London Bridge üzerinde bir aracın yayaların üzerine sürülmesi sonucu en az beş kişinin yaralandığı belirtilirken, Vauxhall ve Borough Market bölgelerinde de olaylar yaşandı. Borough Market’de silah atıldığı da öne sürüldü.

Olaylar ilgili olarak karışık iddialar da dolaşıyor. Bazı kaynaklar London Bridge’deki olayda iki kişinin hayatını kaybettiği de bir başka iddia arasında. Görgü şahitleri beyaz renkte B&Q van’ın 15-20 kadar yayanın üstüne sürüldüğünü söyledi. Bu olayda üç kişinin bıçaklandığı da çelişkili haberler arasında yer alıyor. Polis, 22.30’daki olaydan sonra London Bridge köprüsü ile tren istasyonunu kapattı. Polisten şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmazken, ölü ve yaralı sayısı hakkında da bilgi verilmedi.

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