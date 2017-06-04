Londra’da dehşet gecesi

Londra’daki saldırılarda 6 kişi öldü, 3 zanlı öldürüldü— 4 Haziran 2017
Londra polisi, kentin merkezindeki London Bridge ve köprü yakınlarındaki Borough Market’ta Cumartesi gecesi düzenlenen saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Londra’da beyaz bir minibüsün yayaların arasına dalmasının ardından, 2 noktada daha saldırı düzenlendi. Polis, Borough Market bölgesinde restoran basan bıçaklı iki saldırganla çatışmaya girdi. Vauxhall bölgesinde ise başka bir saldırı rapor edildi.
İngiltere‘nin başkenti Londra‘nın merkezindeki Londra Köprüsü’nde bir minibüs, yayaların arasına daldı. Kaza olup olmadığı bilinmeyen olayda en az 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
BAŞKA BİR BÖLGEDE DE BIÇAKLI SALDIRI
İlk olayın heman ardından, Londra Köprüsü’ne çok yakın Borough Market bölgesinde ikinci bir olay yaşandı. Polis, bu olayın saldırı olduğunu doğruladı. Polisin verdiği bilgiye göre iki kişi bir restorana girerek iki kişiyi bıçakladı. Bıçaklanan kişilerin öldüğü yönünde bilgiler gelirken, Polis saldırılardan birden fazla kişinin öldüğünü açıkladı.
SALDIRGANLARLA ÇATIŞMAYA GİRİLDİ
İngiliz medyası, polisin ikinci olayda bıçaklı saldırganlarla çatışmaya girdiği ve bölgede yoğun silah sesleri duyulduğunu bildirdi.
ÜÇÜNCÜ BİR SALDIRI
Vauxhall bölgesinde de bir saldırı rapor edildi. Ancak üçüncü saldırıyla ilgili bir detay verilmedi. İngiliz medyasında İngiliz polisinin silahlı 3 kişiyi aradığı bilgisi geçiyor. (HABERLER.COM)
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