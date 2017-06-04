Londra’daki iki saldırı terör bağlantılı, ölen ve yaralananlar var

Londra’nın merkezindeki London Bridge’de bir kişi aracını köprünün üzerindeki yayaların üzerine sürdü. Köprü yakınlarındaki Borough Market’ta da bıçaklı saldırılar düzenlendiği bildiriliyor. Londra polisi, iki olayın “terör eylemleri” olarak görüldüğünü açıkladı.

London Bridge’deki olayda birden fazla kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Olaya tanık olan BBC muhabiri Holly Jones, beyaz bir minibüsün saatte yaklaşık 80 kilometre hızla seyrettiğini söyledi. Jones, “Araç benim bulunduğum yere doğru yöneldi ve en az 5-6 kişiye çarptı. Bu kişilerden ikisi önümde, biri arkamdaydı” dedi.

BBC’ye konuşan bir polis kaynağı silahlı olabilecek en az 3 şüphelinin arandığını aktardı.

London Bridge yakınlarındaki, çok sayıda bar ve restoranın bulunduğu Borough Market’ta da bazı kişilere bıçaklı saldırı düzenlendiği bildiriliyor. Bölgede silah sesleri duyuldu.

BBC’ye konuşan bir görgü tanığı, üç saldırganın dört kişiyi bıçakladığını söyledi.

Londra’nın Vauxhall bölgesinde benzer bir olay yaşandığı ihbarı alındı.

Başbakanlık yetkilileri, bölgede bulunan İngiliz Dış İstihbarat Servisi’nin (MI6) merkezinin hedef alındığına dair bir bilgileri olmadığını söyledi.

BAŞBAKAN MAY, GÜVENLİK KOMİTESİNİ TOPLAYACAK

Seçim kampanyasını yarıda keserek Londra’ya dönen İngiltere Başbakanı Theresa May bugün güvenlik komitesi Cobra’yı toplayacak.

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn de Londra’da yaşananları “zalimce ve çok edici” olarak nitelendirdi.

Corbyn Twitter hesabına, “Kurbanları ve ailelerini düşünüyorum. Acil yardım birimlerine teşekkür ederim” diye yazdı. (BBCTÜRKÇE)