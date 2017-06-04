Londra’daki saldırılarda 6 kişi öldü, 3 zanlı öldürüldü

Londra polisi, kentin merkezindeki London Bridge ve köprü yakınlarındaki Borough Market’ta Cumartesi gecesi düzenlenen saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamayı yapan Londra Emniyet Müdür Yardımcısı Mark Rowley, 3 zanlının da öldürüldüğünü söyledi.

Rowley’nin yaptığı açıklamaya göre en az 20 yaralının tedavileri 6 hastanede sürüyor.

Londra Ambulans Hizmetleri ise saldırıdan sonra 48 yaralınının 5 hastaneye kaldırıldığını, hafif yaralılara ise gerekli müdahalelerin olay yerinde yapıldığını açıkladı.

Polis daha önce olayı “terör saldırısı” olarak nitelendirmişti.

Mark Rowley, üç zanlının önce beyaz bir kamyoneti London Bridge’de yayaların üzerine sürdüklerini, daha sonra araçtan inip biri polis bazı kişileri Borough Market’ta bıçakladıklarını söyledi.

Rowley, olayın polise yerel saatle 22:08’de bildirildiğini, 8 dakika içinde zanlıların vurulduğunu belirtti.

Londra Emniyet Müdür Yardımcısı ayrıca zanlıların kendilerine intihar saldırganı süsü vermek istediklerini ancak daha sonra üzerlerinde patlayıcı olmadığının anlaşıldığını kaydetti.

Öldürülen zanlıların kimlikleri açıklanmadı.

Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.

Londra Emniyet Müdür Yardımcısı Mark Rowley saldırı ile ilgili kapsamlı soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

HIZI YAKLAŞIK 80 KİOMETREYDİ

Saldırıya tanık olan BBC muhabiri Holly Jones, beyaz bir kamyonetin saatte yaklaşık 80 kilometre hızla seyrettiğini söyledi.

Jones, “Araç benim bulunduğum yere doğru yöneldi ve en az 5-6 kişiye çarptı. Bu kişilerden ikisi önümde, biri arkamdaydı” dedi.

BOĞAZI KESİLMİŞ GÖRÜNÜYORDU

Saldırı sırasında London Bridge’in altındaki bir barda 3 arkadaşıyla birlikte oturan Alex Shellum adlı görgü tanığı da şunları söyledi:

“Saat 22:00 gibi bulunduğumuz bara bir kadın gelip yardım istedi. Boğazı ciddi şekilde kanıyordu, kesilmiş görünüyordu. Kanı durduracak birilerini aradık, ardından bar kapandı.

“Barın önünde acil yardım görevlileri vardı, bir kişiye kalp masajı yapıyorlardı. Silahlı polisler eşliğinde bizi bölgeden çıkarıp koşarak uzaklaştırdılar.” Saldırı sonrası London Bridge ile köprü yakınlarındaki metro ve tren istasyonu kapatıldı.

Polis Londralılara, London Bridge ve Borough Market’tan uzak durma çağrısı yaptı. Londra’nın Vauxhall bölgesinde de bıçaklı saldırı düzenlendiği yolunda ihbar alınmıştı.

Ancak Londra polisi daha sonra olayın, London Bridge ve Borough Market’te yaşananlarla ilgisinin olmadığını açıkladı.

BAŞBAKAN MAY GÜVENLİK KONSEYİNİ TOPLAYACAK

Perşembe günü yapılacak erken genel seçim öncesi kampanyasını yarıda keserek Londra’ya dönen İngiltere Başbakanı Theresa May bugün güvenlik komitesi Cobra’yı toplayacak.

Toplantıya Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da katılacak. Khan saldırıları, “korkakça” olarak nitelendirerek kınadı. Khan, hiçbirşeyin bu tip barbarca eylemleri meşru kılamayacağını söyledi.

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn de Londra’da yaşananları “zalimce ve şok edici” olarak nitelendirdi. Corbyn Twitter hesabına, “Kurbanları ve ailelerini düşünüyorum. Acil yardım birimlerine teşekkür ederim” diye yazdı.

Liberal Demokrat Parti lideri Tim Farron ile İskoç Ulusal Partisi lideri ve İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon’dan da benzer açıklamalar geldi.

MÜSLÜMAN KONSEYİ: İNANCA DA, YAŞAMA DA SAYGILARI YOK

İngiltere Müslüman Konseyi de Twitter’dan bir açıklama yaparak saldırıyı kınadı.

Konsey Genel Sekreteri Harun Khan, “Ramazan ayında, birrçok Müslüman dua edip oruç tutarken yapılan bu saldırı, bu insanların (saldırganların) ne yaşama ne de inanca saygısı olmadığını gösteriyor” dedi.

TRUMP, SALDIRILAR SONRASI SEYAHAT YASAĞINI SAVUNDU

ABD Başkanı Donald Trump ise Londra’daki saldırılar sonrası Twitter’dan attığı mesajla, seyahat yasağını savundu.

Donald Trump “Uyanık, zeki ve sert olmalıyız. Mahkemelerin haklarımızı geri vermesi gerekiyor. Ekstra güvenlik önlemi olarak seyahat yasağına ihtiyacımız var” yazdı.

Trump Ocak ay sonunda, nüfusunun çoğu Müslüman 7 ülkenin vatandaşlarının geçici olarak ABD’ye girişini yasaklayan bir kararname imzalamış ancak federal mahkemeler bu kararı bozmuştu.

Donald Trump ikinci tweetinde, “ABD, İngiltere ve Londra için ne gerekiyorsa yapmaya hazır. Sizinleyiz. Tanrı sizi korusun” yazdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise İngiltere’nin her zamankinden de fazla yanında olduklarını söyledi.

İngiltere’nin Manchester kentinde yaklaşık iki hafta önce bir konser salonunda düzenlenen intihar saldırısında 22 kişi hayatını kaybetmişti.

22 Mart’ta da Londra’da bir saldırgan kullandığı araçla Westminster Köprüsü üzerindeki bazı yayaları ezip, Parlamento binası dışındaki bazı polislere bıçakla saldırı düzenlemişti. Biri polis 5 kişinin öldüğü bu saldırıyı da Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü üstlenmişti. (BBCTÜRKÇE)