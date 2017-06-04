Ölü sayısı yediye yükseldi

İngiltere Başkonsolosluğunda bayraklar yarıya indirildi— 4 Haziran 2017
Londra’da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Taksim’de bulunan İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosluğunda bayraklar yarıya indirildi.
İngiltere‘de gece saatlerinde yaşanan saldırılarda ölü sayısı 7’ye yükseldi.
İngiltere bir kez daha terörle sarsıldı. Londra Köprüsü üzerinde ilerleyen beyaz bir kamyon kabalığın arasına dalarak yayaları ezdi. Araçtan inen saldırganlar daha sonra bir restorana girerek, bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. İngiltere‘de korku dolu saatlerin yaşandığı olayda ölü sayısı 7’ye yükseldi. Saldırganlar ise polis tarafından öldürüldü. Ardından Vauxhall bölgesinde üçüncü bir olay yaşandı ancak bu olayın Londra Köprüsü ve restoranda yaşanan saldırı ile bağlantısı bulunmadığı açıklandı. Olaylara ilişkin inceleme sürüyor. Öte yandan, İngiltere Başbakanı Theresa May, Acil Güvenlik Toplantısı yapılacağını duyurdu.(İHA)
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