Polis baskınlarında 12 kişi gözaltına alındı

Londra polisi, kentin merkezindeki London Bridge ve köprü yakınlarındaki Borough Market’ta Cumartesi gecesi düzenlenen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği, en az 48 kişinin de yaralandığı saldırılar sonrası 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyet yetkilileri, kentin doğusundaki Barking bölgesinde birkaç adrese baskınlar düzenlendiğini açıkladı.

Kent merkezinde yaşanan olayda üç saldırgan önce beyaz bir kamyoneti London Bridge’de yayaların üzerine sürmüş, sonra da araçtan inip aralarında polislerin de olduğu bazı kişileri Borough Market’ta bıçaklamışlardı.

Londra Polisi üç erkek zanlının saldırıdan 8 dakika sonra vurularak öldürüldüğünü açıklamıştı.

BBC’nin ulaştığı bilgilere göre, öldürülen saldırganlardan biri Barking’de baskın yapılan adreste yaşıyordu. Polis bu bölgede yoğun incelemeler yürüttü.

Mahallede yaşayanlar, saldırganın evli ve iki çocuklu olduğunu ve yaklaşık 3 sene bu adreste oturduğunu söyledi.

AFP’nin haberine göre, Barking’deki baskınlar sonrası polis görevlilerinin bazıları çarşaflı dört kadını götürdükleri görüldü. Ancak bu kadınların gözaltına alınanlar arasında olup olmadığı bilinmiyor.

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick, zanlıların kimliklerinin henüz belirlenmediğini söyledi. Cressida Dick, “Kaçmış olan başka saldırganlar olduğunu sanmıyoruz ama kesinlikle emin olmak zorundayız” dedi.

SORUŞTURMA HIZLI İLERLİYOR

Saldırı sonrası durumun “kontrol altına alındığını” belirten Dick, soruşturmanın hızlı ilerlediğini ve önemli kaynaklara ulaştıklarını da sözlerine ekledi.

Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.

Londra Ambulans Hizmetleri, saldırıdan sonra yaralıların 5 hastaneye kaldırıldığını, hafif yaralılara ise gerekli müdahalelerin olay yerinde yapıldığını açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, dört Fransız vatandaşının da yaralılar arasında olduğunu doğruladı. Avusturalyalı yetkililer, iki vatandaşlarının saldırı sırasında bölgede olduğunu ve birinin hastanede tedavisi gördüğünü açıkladı.

Dört güvenlik görevlisi de yaralılar arasında ve birinin durumu ağır. Olayın polise yerel saatle 22:08’de bildirilmesi sonrası güvenlik güçleri 8 dakika içinde zanlıları vurmayı başarmıştı.

Londra Emniyet Müdür Yardımcısı Mark Rowley ayrıca zanlıların kendilerine intihar saldırganı süsü vermek istediklerini ancak daha sonra üzerlerinde patlayıcı olmadığının anlaşıldığını kaydetmişti.

Polis daha önce olayı “terör saldırısı” olarak nitelendirmişti. (BBCTÜRKÇE)