Sevgilisiyle yemek yerken boğazını kestiler

Londra’daki terör saldırısı sırasında erkek arkadaşıyla restoranda yemek yiyen Avustralyalı Candice Hedge’nin saldırganlar tarafından boğazı kesildi. 31 yaşındaki genç kadının hayati tehlikesi sürüyor.

İngiltere‘nin başkenti Londra dün gece bıçaklı 3 teröristin saldırısıyla sarsıldı. Saldırganlar önce beyaz bir minibüsle kalabalığın arasına daldı. Önlerine gelen insanı ezip geçti. Ardından araçtan inip, ellerindeki 20 santimetre uzunluğundaki bıçaklarla ortalığı kan gölüne çevirdiler. Korkunç saldırının ardından Londra polisi ellerinde ağır silahlarla bölgede araştırma yapıyor. Saldırıyla ilgisi olduğu düşünülen 12 kişi polis tarafından yerde kelepçelenerek gözaltına alındı.

SAHTE İNTİHAR YELEKLERİ GİYİYORLARDI

Polisin vurarak etkisiz hale getirdiği 3 saldırgana ait görüntüler geldi. Fotoğraflarda saldırganlar cansız bir şekilde yatıyor. Görüntülerde adamlardan birinin Arsenal futbol takımına ait bir forma giydiği dikkat çekti. Ayrıca saldırganların sahte olduğu belirlenen ‘intihar yelekleri’ giydikleri belirlendi.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Korkunç saldırının ardından Londra polisi ellerinde ağır silahlarla bölgede bu sabah itibariyle araştırma yapıyor. Olay yeri inceleme ekiplerinin yanı sıra polis çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Saldırıyla ilgisi olduğu düşünülen 12 kişi polis tarafından yerde kelepçelenerek gözaltına alındı.

GENÇ KADINI BOĞAZINDAN BIÇAKLADILAR

Saldırı sırasında Avustralyalı 31 yaşındaki Candice Hedge erkek arkadaşıyla bir restoranda yemek yiyordu. Saldrıganlar 20 sanitimetrelik bıçağı kadının boğazına dayayıp kestiler. Şans eseri bıçak kadının atardamarını sıyırdı. Hastanede tedavi altına alınan Avustralyalı genç kadının hayati tehlikesi sürüyor. (HABERLER.COM)