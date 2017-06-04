Telegraph: İngiltere’de genel seçim ertelensin çağrıları

Telegraph gazetesi iki hafta içinde yaşanan ikinci saldırının ardından sosyal medyada, 8 Haziran’da yapılacak genel seçimin ertelenmesi yönünde çağrılar yapıldığını aktarıyor.

Gazete “Siyasiler, son terör saldırılarının ardından seçimi erteleme baskısı altında” ifadesini kullanıyor.

Mark Oxley adlı kişinin internet üzerinden imza kampanyası başlattığını duyuran gazete, kampanya sayfasında “Eminim birçok kişi bu ikinci yıkıcı saldırıdan sonra seçim yapmanın zamanı olmadığını düşünüyordur. Şu an önceliğimiz ülkemizin ve halkımızın güvenliği olmalı” yazdığını belirtiyor.

Telegraph, aynı talebin başka Twitter kullanıcılarından da geldiğine dikkat çekiyor.

Matt isimli bir Twitter kullanıcısının, ülkenin seçim yapacak kadar güvenli olmadığını belirterek seçimin ertelenmesini istediği aktarılıyor.

Aktris Anna Friel de seçimin ertelenmesini talep edenlerden.

Ben Dean isimli Twitter kullanıcısı ise, seçim kampanyalarına ara verildiyse, “güçlü bir liderin de seçimi ertelemesi gerektiğini” yazıyor.

22 Mayıs’ta Manchester Arena’da yapılan ve 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından seçim kampanyalarına birkaç gün ara verilmişti. (BBCTÜRKÇE)