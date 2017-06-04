Terör saldırıları tedirgin ediyor

LONDRA ve Manchester kentlerinde gerçekleşen terör saldırılarda onlarca kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede yaşayan hemen her kesimden insan terör saldırısı tedirginliği yaşıyor. Manchester saldırısının ardından daha da artan bu tedirginliği ve saldırının etkilerini Londra’da yaşayan halkımıza sorduk. Yaşanan terör saldırıları nedeniyle tedirgin olduklarını ifade eden vatandaşlar, yaralanan ve hayatlarını kaybedenlerin yakınlarının üzüntülerini paylaştıklarını dile getirdiler. Sokak röportajımıza katılanlar yaşanan saldırıların bir an önce son bulması ve dünya üzerinde mutlak barışın sağlanması gerektiği vurguladı.

Meryem Dilgil

Dünyanın dört bir yanından yılda milyonlarca turist ağırlayan, sayısız güzelliğe ve mimarilere sahip olan İngiltere’de bu tür terör olaylarının yaşanması bizi hem çok şaşırttı hem de çok üzdü. İnsanların eğlenip güzel vakit geçirdikleri esnada böyle kötü olayların yaşanması kabul edilemez. Sözde bir amaç uğruna veya bir mesaj vermek adına yapılan bu saldırı ve terör eylemleri cehaletten başka bir şey değildir. Bu cehaletten geriye kalan sadece son bulmuş hayatlar ve darmadağın olmuş ailelerdir. Ne bir amaç ne de verilmek istenen mesaj, hepsi koca bir üzüntüden başka hiçbir şey sağlamıyor ama buna rağmen bu eylemleri gerçekleştirmeye devam ediyorlar. Londra dünyanın en gelişmiş gözetleme sistemine ve istihbaratına sahip olduğu halde bu tür eylemlerin öngörülememesi ve müdahale edilememesi de geçekten şaşırtıcı. Şu da bir gerçek ki bu eylemleri gerçekleştiren insanlar her şeyin sonunda cezalarından başka hiçbir şeyi elde edemeyecekler. Her daim hayatlarını yitirmeye veya bir hapiste çürümeye mahkum olacaklar.

Savaş Özçelik

Terör olaylarına her gün bir yenisi ekleniyor ve bu durum hepimizi derinden etkiliyor. Birçoğumuz ev ile iş arasında gidip gelirken dahi tedirgin oluyoruz, sosyal aktivitelerimiz kısıtlandı; dışarı çıkmaktansa evde olmayı tercih eder olduk. Bu tarz gerçekleştirilen saldırılar yabancılar ve İslam alemi için oldukça sıkıntı yaratacak bir durum meydana geldi. Bizler için kötü bir imaj olduğunu düşünüyorum. Saldırıların tabii ki son bulmasını temenni ediyoruz fakat dünyada her yıl binlerce kişi terör saldırıları yüzünden hayatını kaybediyor. Tüm bu yaşadıklarımız hayatımızdaki eğlence ve oyunu öldürür oldu. Terörün amacı toplumdaki sosyal hareketliliği azaltmak ve insanların sosyal hayattan kaçınmasını sağlamaktır. Umarım dünya barışı en yakın zamanda sağlanır ve terör son bulur.

Bektaş Akpınar

Gerçekleştirilen terör saldırıları hepimizi en derinden üzdü. Terör nereden, nasıl gelirse gelsin masum insanlara yapılan saldırıları kesinlikle kınıyorum. 2 ay önce Londra’da geçtiğimiz haftaysa Manchester’da bir konser çıkısında saldırı gerçekleştirildi. Saldırıları Ortadoğu’da gerçekleşen olayların Batı’ya yansıması olarak düşünüyorum. Bizler nerede olursak olalım yaşanan bu olaylara hiçbir zaman sessiz kalmamalıyız. Elimizden gelen bütün desteği vererek barış ve huzur ortamının gelmesini sağlamalıyız.

Çağlar Çıtoğlu

Geçtiğimiz yıldan şimdiye kadar dünya çapında birçok bölgede terör saldırıları gerçekleştiriliyor. Gerek Avrupa gerekse Asya ülkeleri olsun yaşanan bu terör olayları yüzünden çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Ne yazık ki şöyle bir gerçek var; Ortadoğu’ya baktığınız zaman her gün terör saldırıları gerçekleşmekte fakat Avrupa’da gerçekleşen bir terör saldırısı çok daha fazla haber olmakta ve çok daha fazla kişi tarafından takip ediliyor. Sonuçta saldırı nerede olursa olsun bizler için hepsi aynı derecede üzüntüye sebep oluyor. Son saldırıda özellikle çocukların hedef alınması ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesiyse bütün dünyada çok daha fazla üzüntüye sebep oldu.

Nihat Mehmet

Dünyayı eski yıllarda olduğu gibi şirketlerin yönetmesini isteyen bazı güçlerin olduğuna inanıyorum. İngiltere, Amerika, Fransız, Rusya bakıldığı zaman dünya üzerinde birçok ülkeye saldırılar düzenlemiş ve çıkarları doğrultusunda çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olmuşlardır. Fakat yapılan bu saldırıları hiçbir haber ajansında veya haber sitelerinde göremiyoruz. Çünkü dünya üzerinde oynanan birçok oyunun ortaya çıkmaması için yapılan çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Burada olan saldırılardaysa bütün haber kanalları, internet siteleri, ajanslar canlı yayın yapmışlardı. Dünya’nın birçok noktasından buraya gerçekleştirilen bağlantılarda saldırının detayları en batıdan en doğuya kadar herkesle paylaşıldı. Bu anlamda bir eşitsizlik olduğunu düşünüyorum.

Mesut Kaya

Yaşanan bu saldırıların kesinlikle Ortadoğu’da yaşanan sıkıntıların yansıması olarak görüyorum. En büyük sebeplerden birisiyse kapitalizm dünya üzerinde oldukça yaygın bir hale gelmesinden kaynaklanıyor. Biraz bu durumu etme bulma dünyası olarak görüyorum. Sen gidip başka ülkenin hayatına karışırsan doğal olarak onlar da sizin ülkenize zarar vermek isteyeceklerdir. Saldırıyı düzenleyenlere baktığınız zaman genellikle cahil ve fakir ailelerden seçiliyor. Çünkü bu kişileri etkilemek oldukça kolaydır. Korkunç bir olay olduğunu hepimiz haberlerden ve internet sitelerinden takip ettik. Şu an ben dahil çevremde bulunan birçok arkadaşım çocuklarını artık konserlere ve etkinliklere göndermek istemiyorlar. Bizler izin versek eşlerimiz bu duruma engel olacaklardır. İnsanları sadece asosyalleştirip tedirginleştirmeye çalışıyorlar.

Rıfat Pirgalı

Birçok masum çocuk hayatını kaybetti. Onların ailelerinin yaşadığı acıyı bizler ne tarif edebiliriz ne de anlayabiliriz. Onların yaşadığı evlat acısı hiçbir acıya benzemez. Nerede yapılmış, kim yapmış, nasıl bir düşünceyle böyle bir vahşet gerçekleştirildi bunlar bizleri en son düşünmek zorundayız. Bu konular polislerin ilgileneceği bir durumdur. Büyük devletlerin Ortadoğu politikalarıyla ilgili ödediği bir bedel şeklindedir. Manchester’da kan dökmek, üstelik savunmasız çocukların kanını… Bu ne bir dini inanç ne de başka bir yerde olanlarla izah edilebilir. İngiltere ışıktır, herkes neden burada yaşadığını hatırlamalı ve bunun bilinciyle hareket etmeliyiz. .Bu topraklar üzerinde nefes alan herkes o ailelerin acısını paylaşmalı ve bir daha olmaması için tek yumruk olmalı. Bizde bir laf var, önemli olan doğduğun yer değil, doyduğun yerdir. Aklında başka şeyler olanlar kendilerine çeki düzen vermeli ve sadık olmayı denemeli en azından.