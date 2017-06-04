Türk asıllı Asya Mustafa’ya Londra saldırısından sonra ulaşılamıyor

İngiltere Başkonsolosluğunda bayraklar yarıya indirildi— 4 Haziran 2017
Londra’da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Taksim’de bulunan İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosluğunda bayraklar yarıya indirildi.
Dün akşam gerçekleşen Londra Köprüsü dolaylarında gerçekleşen saldırı sonrasında, aileler çocuklarına ve yakınlarına ulaşmaya çalışıyor.
Kayıp listesinde ismi olan Türk asıllı 16 yaşındaki Asya Mustafa da, kayıp kişiler arasında gösterilirken, olay sırasında Londra Köprüsü’nden akşam 21.00 saatlerinde evine dönme yolunda olduğu belirtildi.
Aile bireyleri Facebook üzerinden genç kızın akıbetine yönelik paylaşımlar yaparken, polis hala akıbeti bilinmeyen kişiler çerçevesinde araştırmalarına devam ediyor.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak