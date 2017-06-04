Türk sanatçıdan uluslararası sanat yarışması

Sevgilisiyle yemek yerken boğazını kestiler— 4 Haziran 2017
Londra’daki terör saldırısı sırasında erkek arkadaşıyla restoranda yemek yiyen Avustralyalı Candice Hedge’nin saldırganlar tarafından boğazı kesildi.
Londra‘da yerleşik Türk sanatçı Halime Yurdagül’ün sahibi olduğu HLS Gallery’nin düzenlediği uluslararası sanat yarışmasının sonuçları düzenlenen resepsiyon ile belli oldu.
HLS Gallery’de düzenlenen resepsiyonda, Londra Uluslararası Sanat Yarışması’nda finale kalan 21 çalışmadan Brezilyalı sanatçı Fernando Sales’in eseri birinci oldu
Galerinin ilk kez düzenlediği ve yoğun ilgi gören yarışmaya 300’den fazla sanatçı katıldı
Yarışmaya, İngiltere, Fransa, Belçika, Brezilya, Portekiz, Romanya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, İtalya ve Türkiye‘den 21 sanatçı finalde yarıştı.
Galerinin sahibi Yurdagül, özellikle genç sanatçıları destekleyerek kendilerini ifade edebilecekler bir organizasyon yaratmaya çalıştıklarını ve bu yarışmayı düzenlediklerini ifade etti.
Londra Uluslararası Sanat Yarışması’nda sergilenen çalışmalar, HLS Gallery’de 9 Haziran’a kadar görülebilecek. (DHA)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak