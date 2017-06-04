Türk sanatçıdan uluslararası sanat yarışması

Londra‘da yerleşik Türk sanatçı Halime Yurdagül’ün sahibi olduğu HLS Gallery’nin düzenlediği uluslararası sanat yarışmasının sonuçları düzenlenen resepsiyon ile belli oldu.

HLS Gallery’de düzenlenen resepsiyonda, Londra Uluslararası Sanat Yarışması’nda finale kalan 21 çalışmadan Brezilyalı sanatçı Fernando Sales’in eseri birinci oldu

Galerinin ilk kez düzenlediği ve yoğun ilgi gören yarışmaya 300’den fazla sanatçı katıldı

Yarışmaya, İngiltere, Fransa, Belçika, Brezilya, Portekiz, Romanya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, İtalya ve Türkiye‘den 21 sanatçı finalde yarıştı.

Galerinin sahibi Yurdagül, özellikle genç sanatçıları destekleyerek kendilerini ifade edebilecekler bir organizasyon yaratmaya çalıştıklarını ve bu yarışmayı düzenlediklerini ifade etti.

Londra Uluslararası Sanat Yarışması’nda sergilenen çalışmalar, HLS Gallery’de 9 Haziran’a kadar görülebilecek. (DHA)