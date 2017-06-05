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7. Alevi Festivali’nin ateşi İskoçya’da yakıldı

— 5 Haziran 2017

7. Britanya Alevi Festivali kapsamında yapılan İskoçya Alevi Festivali geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşti. Edinburgh ve Glasgow Cemevlerinin birlikte düzenlediği festivale yüzlerce Alevi vatandaş katıldı. 4 Haziran günü Edinburgh’ta yapılan festival ile 7. Britanya Alevi Festivali başlamış oldu. 9 Haziran ve 18 Haziran arasında Londra’da yapılacak etkinlerle devam edecek olan festival, 9 Temmuz Pazar günü Orta Britanya’da Sheffield Festivali ile tamamlanmış olacak.

İskoçya’nın başkenti Edinburgh’ta gerçekleşen Alevi festivalinde semahlar dönüldü. Edinburgh ve Glasgow Cemevleri semah ekiplerinin birlikte döndüğü semahlarda 65 semahçı hizmet yürüttü. Festivale Britanya Alevi Federasyonu, Britanya Alevi Gençlik Federasyonu, Britanya Alevi Kadınlar Birliği, Londra, Sheffield, Nottingham, Newcastle Cemevleri temsilcileri katılarak destek verdi. Etkinliğe destek veren kurum temsilcileri birer konuşma yaptılar.

Edinburgh Cemevi Başkanı Zekeriya Armut ve Glasgow Cemevi Başkanı Aynur Doğan konuşmalarında birlikte etkinlik düzenlemenin önemine vurgu yaptılar. BAF Başkanı İsrafil Erbil, BAF Başkan Yardımcısı İsmail Aslan, Nottingham AKM ve Cemevi Başkanı Mehmet Sağ, BAGF Başkanı Dilara Kaya konuşmalarında Alevi öğretisinin geleceğe taşınması ve Britanya’da Alevilerin birlikte örgütlenmesinin ne kadar hayati önem taşıdığına değindiler.

Yediden yetmişe her yaştan insanın katıldığı festival Koma Zelal müzik gurubu ve davul zurna eşliğinde halaylar ve türkülerle devam etti. Yiyecek stantları ve hediyelik eşyaların satıldığı stantlara ilgi oldukça fazlaydı.

Erken saatlerde başlayan festival akşam 19:00’da son buldu.

 

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