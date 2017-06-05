Aziziye Camisinden gurbetçi öğrencilere iftar
— 5 Haziran 2017
Aziziye Camisi yönetimi İngiltere’de eğitim gören gurbetçi Türk öğrencilere iftar verdi.
Evlerinden yüzlerce kilometre uzakta, İngiltere’ye gelerek eğitim gören Türk öğrenciler, Aziziye Camisinin verdiği iftarda bir araya geldi.
Kutsal Ramazan ayını yaşadığımız bugünlerde evlerinden uzak kalan öğrenciler unutulmadı.
Aziziye Camisi yönetimi tarafından organize edilen iftar yemeği öncesi, onlarca Müslüman okunan akşam ezanın ardından cami içine kurulan masalardaki ikramlarla oruçlarını açtılar.
Açılan oruçların ardından akşam namazı kılındı. Saf saf dizilen Müslümanlar, cemaatle kıldıkları akşam namazının ardından cami yönetimi tarafından hazırlanan iftar sofrasına oturdu.
Onlarca kadın ve erkeğin katıldığı iftar yemeğinde israfa karşı oldukça hassas davranıldı.
Çorba, pirinç pilavı ve sulu yemekten oluşan iftar menüsünü masalara konulan hurma, baklava ve karpuz süsledi.
Aziziye Camisi İmamı İsmail Ergin Çoban’ın okuduğu duaya ortak olan onlarca kişi daha sonra Aziziye Camisi Gençlik Teşkilatı Başkanı Ebu Bekir Tezgel’in konuşmasını dinledi.
Gençlik Teşkilatı Başkanı Tezgel, İngilizce yaptığı konuşmasında Ramazan ayının İslam dinindeki önemine, insan üzerindeki maddi ve manevi etkilerine değindi.
Tezgel’in Kuranı Kerim’den ayetlerle desteklediği konuşmasının ardından yemeklerini bitiren konuklar demleme çaylarını yudumlayarak Anadolu tadında sohbet etti.
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