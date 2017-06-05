Grup İskele Babutsa Londra’da konser verdi

GRUP İskele Babutsa, özel bir organizasyonla Londra’da konser vererek yeni albümünün tanıtım balosunu gerçekleştirdi.

Efsanevi müzisyenler Kubilay Aşık, Fadıl Başkal ve Ayhan Başkal’dan oluşan Grup İskele Babutsa, performanslarıyla müzikseverlerden tam not aldı. Londra’nın tanınmış simalarını bir araya getiren konsere ilgi yoğun oldu. Kuzey Londra’da gerçekleşen konserde Grup İskele Babutsa bir birinden çok sevilen parçaları seslendirdi.

ALKIŞLAR İSKELELİ MÜZİSYENLERE

Seslendirdikleri tüm şarkılara müzikseverleri de dahil etmeyi başaran Grup İskele Babutsa gecenin sonunda büyük alkış topladı. Kendi şarkıları ve eski Kıbrıs şarkılarını seslendiren grup kendilerini dinlemeye gelen yaklaşık 350 kişiyi coşturmayı başardı.

MİNİKLERDEN FOLKLOR ŞOV

Konser organizatörleri Grup İskele Babutsa’yı dinlemeye gelen yüzlerce kişiye folklor dansı sürprizi yaptı. Ali Rıza Değirmencioğlu Türk Okulu öğrencilerinden oluşan dans ekibi Kıbrıs folklor danslarıyla konsere katılanları büyüledi.