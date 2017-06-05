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Haringey NHS, 300 AB personelini kaybedebilir

— 5 Haziran 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haringey’deki NHS, Brexit sonrası sayısı 300’ü bulan AB vatandaşını kaybedebilir.

Liberal Demokratlar, Haringey’de bulunan NHS için, Theresa May’in Brexit sürecine dair aşırı tutumu sebebiyle AB’den İngiltere’ye gelen 333 personeli kaybedebilir şeklinde uyardı.

Bir çok kamu kuruluşunda personel kaybı yaşanabileceği düşünülürken, özellikle sağlık sektörünün personel kayıpları ile ilgili olumsuz etkilenebileceği düşünülüyor.

Yapılan araştırmalarda sağlık kurumlarında çalışan AB vatandaşı hemşirelerin %42 si, doktorların ise yarısından fazlası Brexit sonrası İngiltere’den ayrılmayı planlıyor.

Bu oranlar ise Haringey’de ki NHS personelinin, 38 doktor ve 100 hemşire dahil işi bırakma riskinin olduğu anlamına geliyor.

Liberal Demokratlar, NHS ve Sosyal Bakım’da çalışan Avrupa Birliği vatandaşlarının ülkeden ayrılmalarının İngiltere sağlık hizmetleri konusunda sıkıntılar yaşanmasına neden olabileceğini, bu nedenle hükümetin acil olarak kendilerine bir garanti çağrısında bulunması gerektiğini belirtiyorlar.

Hornsey & Wood Green için Liberal Demokrat aday olan Dawn Barnes konu ile ilgili şunları söyledi:

“Haringey’deki hastaneler, doktorlara, hemşirelere ve AB’den gelen diğer destek personeline bağlı. Fakat Brexit’in neden olduğu belirsizlik nedeniyle bir çoğu şimdi işten ayrılmayı planlıyor. Bu nitelikli ve çalışkan insanların tahribatını önlemek için derhal burada kalma haklarını garanti altına almalıyız.

“Ulusal Sağlık Sistemimiz bizler için çok değerli ve Theresa May’in UKIP tarzı yaklaşımları sonucunda ağır yaralar alabilir, bizler Liberal Demokratlar olarak bunu göze alamayız.”

 

 

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