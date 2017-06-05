İngiliz Polisi: Saldırganların kimliğini biliyoruz

İngiliz polisi, Londra saldırganlarının kimliğinin bilindiğini ve en kısa sürede isimlerinin açıklanacağını söyledi.

İngiltere’de Cumartesi gecesi gerçekleştirilen saldırıların ardından saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. İngiliz polisi, 7 kişinin hayatını kaybettiği 48 kişinin de yaralandığı olayı gerçekleştiren 3 saldırganın kimliğinin tespit edildiğini söyledi. Londra Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, saldırganların isimlerinin “operasyonel açıdan mümkün olan en kısa sürede” açıklanacağı bildirildi. Başkent Londra‘da beyaz bir kamyonet yayaların üzerine sürmüş, insanları ezmişti. Daha sonra araçtan inerek bir restorana giden ve burada bazı müşterileri bıçaklayan saldırgan polis tarafından öldürülmüştü. Saldırıyı DEAŞ üstlenmişti.

BASKINLAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan, polis, Londra‘da bazı noktalara baskın düzenledi. Newham ve Barking’de yapılan aramalarda gözaltıların olduğu aktarıldı. Dün Barking’de saldırganlardan birine ait olduğu ifade edilen evde yapılan baskınlarda 12 kişi gözaltına alınmıştı. 55 yaşındaki bir kişi de gözaltına alınmış ancak daha sonra serbest bırakılmıştı. (İHA)