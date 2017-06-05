İngiliz Polisi: Saldırganların kimliğini biliyoruz

Londra’daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi— 5 Haziran 2017
Terör Örgütü DEAŞ, Londra’da 7 kişinin ölmesine neden olan terör saldırısını üstlendi.
İngiliz polisi, Londra saldırganlarının kimliğinin bilindiğini ve en kısa sürede isimlerinin açıklanacağını söyledi.
İngiltere’de Cumartesi gecesi gerçekleştirilen saldırıların ardından saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. İngiliz polisi, 7 kişinin hayatını kaybettiği 48 kişinin de yaralandığı olayı gerçekleştiren 3 saldırganın kimliğinin tespit edildiğini söyledi. Londra Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, saldırganların isimlerinin “operasyonel açıdan mümkün olan en kısa sürede” açıklanacağı bildirildi. Başkent Londra‘da beyaz bir kamyonet yayaların üzerine sürmüş, insanları ezmişti. Daha sonra araçtan inerek bir restorana giden ve burada bazı müşterileri bıçaklayan saldırgan polis tarafından öldürülmüştü. Saldırıyı DEAŞ üstlenmişti.
BASKINLAR DEVAM EDİYOR
Öte yandan, polis, Londra‘da bazı noktalara baskın düzenledi. Newham ve Barking’de yapılan aramalarda gözaltıların olduğu aktarıldı. Dün Barking’de saldırganlardan birine ait olduğu ifade edilen evde yapılan baskınlarda 12 kişi gözaltına alınmıştı. 55 yaşındaki bir kişi de gözaltına alınmış ancak daha sonra serbest bırakılmıştı. (İHA)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak