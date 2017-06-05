İngiltere Başbakanı açıkladı

Londra’daki 7 kişinin öldüğü 48 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından açıklama yapan İngiltere Başbakanı May, seçimlerin planlandığı gibi 8 Haziran tarihinde düzenleneceğini belirtti.

Londra‘da meydana gelen 7 kişinin yaşamını yitirdiği 48 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından gerçekleştirdiği acil güvenlik toplantısından sonra açıklama yapan Başbakan Theresa May, terörü lanetleyerek, ” Yeter artık demenin zamanı geldi. Artık bazı şeyler değişmeli” açıklamasında bulundu.

“BİR ŞEYLERİN DEĞİŞME ZAMANI GELDİ” UYARISI

İngiltere‘nin terör örgütlerinin ‘yeni trend’ olarak açıklanabilecek saldırılarıyla karşı karşıya olduğunu ifade eden May, bir şeylerin değişme zamanı geldiği uyarısında bulundu. Başkent Londra‘da meydana gelen olayı “hızla ilerleyen terör atağı” olarak değerlendiren May, kalbi ve düşüncelerinin şu anda saldırıda yaşamını yitiren masum insanlar ve onların aileleri ile olduğunu söyledi.

3 SALDIRIDA AŞIRI DİNCİ ŞETYANCA BİR İDEOLOJİYLE BAĞLANTILI

Başbakan, İngiltere‘de gerçekleştirilen son 3 saldırının da direk olarak bağlantılı olmasa da aşırı dinci şeytanca bir ideolojiyle bağlantılı olduğunu ifade ederek İngiltere‘de aşırcılığa gereğinden fazla tolerans gösterildiğini terörle mücadelede artık bazı şeyler değişmesi gerektiğini vurguladı.

SEÇİMLERİN ERTELENMEYECEĞİNİ AÇIKLADI

May, seçim kampanyasının yarın devam edeceğini ve Perşembe günkü seçimlerin planlandığı gibi ilerleyeceğini de sözlerine ekledi. (DHA)